Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı

Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı
Düzenleme: Kaynak: AA
Hollanda’da, İsrail’in 11 Mayıs’ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımı nedeniyle kamu yayın kuruluşu AVRO-TROS’a yarışmayı yayınlamaması çağrısında bulunuldu.
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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 1

Hilversum kentindeki AVRO-TROS binası önünde toplanan bir grup gösterici, Eurovision Şarkı Yarışması’nı protesto etti.

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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 2

Göstericiler, İsrail’in Eurovision’a katıldığı sürece yarışmayı yayınlamaması çağrısında bulundu.

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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 3

Ellerinde Filistin bayrakları ile “Eurovision’u boykot et” ve “Özgür Filistin” yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, AVRO-TROS’u yarışmadan çekilmeye çağırdı.

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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 4

Ayrıca, Eurovision’un organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nin, iki yıl önce yapılan yarışmada Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya’yı yarışmadan men ettiği gibi, İsrail’i de yarışmadan men etmesini istedi.

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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 5

Göstericiler, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma ortak olacağını belirterek, Eurovision, AVRO-TROS ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 6

Grubun basın sözcüsü, soyadını vermek istemeyen Cian, İsrail’in Eurovision’a katılması nedeniyle AVRO-TROS önünde gösteri yaptıklarını belirtti.

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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 7

Cian, “Bunun skandal olduğunu düşünüyoruz çünkü İsrail şu anda Gazze’de soykırım yapıyor. Onun için İsrail’in acilen Eurovision’dan çıkarılması gerekiyor.” dedi.

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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 8

Ayrıca, AVRO-TROS’un en azından İsrail’in sahneye çıktığı zaman yayına ara vermesi gerektiğini ifade eden Cian, “En güzeli Eurovision’u hiç yayınlanmaması.” şeklinde konuştu.

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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 9

Cian, Rusya ve Belarus’un da Rusya-Ukrayna savaşından dolayı iki yıl önce Eurovision’a çıkarılmadığına dikkat çekerek, aynı şekilde İsrail’e de izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 10
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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 11
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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 12
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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 13
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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 14
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Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı 15
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