Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı ‘Eurovision’u yayınlamama çağrısı

Hilversum kentindeki AVRO-TROS binası önünde toplanan bir grup gösterici, Eurovision Şarkı Yarışması’nı protesto etti.
Göstericiler, İsrail’in Eurovision’a katıldığı sürece yarışmayı yayınlamaması çağrısında bulundu.
Ellerinde Filistin bayrakları ile “Eurovision’u boykot et” ve “Özgür Filistin” yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, AVRO-TROS’u yarışmadan çekilmeye çağırdı.
Ayrıca, Eurovision’un organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nin, iki yıl önce yapılan yarışmada Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya’yı yarışmadan men ettiği gibi, İsrail’i de yarışmadan men etmesini istedi.
Göstericiler, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma ortak olacağını belirterek, Eurovision, AVRO-TROS ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Grubun basın sözcüsü, soyadını vermek istemeyen Cian, İsrail’in Eurovision’a katılması nedeniyle AVRO-TROS önünde gösteri yaptıklarını belirtti.
Cian, “Bunun skandal olduğunu düşünüyoruz çünkü İsrail şu anda Gazze’de soykırım yapıyor. Onun için İsrail’in acilen Eurovision’dan çıkarılması gerekiyor.” dedi.
Ayrıca, AVRO-TROS’un en azından İsrail’in sahneye çıktığı zaman yayına ara vermesi gerektiğini ifade eden Cian, “En güzeli Eurovision’u hiç yayınlanmaması.” şeklinde konuştu.
Cian, Rusya ve Belarus’un da Rusya-Ukrayna savaşından dolayı iki yıl önce Eurovision’a çıkarılmadığına dikkat çekerek, aynı şekilde İsrail’e de izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.