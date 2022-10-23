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Hollanda’da Kur’an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalıların (PEGIDA) Hollandalı lideri Edwin Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla grubun planladığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 17:23
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Hollanda’da Kur’an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti

Hollanda’da Kur’an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti
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Rotterdam kentindeki merkezi tren istasyonunu önünde yerel saatle 14.00'te yapılması planlanan gösteriye, PEGIDA çok küçük bir grupla katıldı.

Polis, AA muhabirine, Hollandalı PEGIDA üyelerinin nefret söyleminde bulundukları gerekçesiyle polis tarafından uyarıldığını belirtti.

Uyarıları dikkate almayan ve nefret söylemini devam ettiren Wagensveld'in gözaltına alındığını ifade eden polis yetkilileri, daha sonra az sayıdaki PEGIDA üyelerinin alandan uzaklaştırıldığını kaydetti.

Irkçı grubun iki hafta önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, benzer bir gösterinin yarın Lahey kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Müslümanlardan karşı gösteri

Hollanda'daki çeşitli Müslüman topluluklar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle aynı meydanda karşıt gösteri düzenledi.

Yerel saatle 12.00'den itibaren merkezi tren istasyonunun önünde toplanan kalabalık grup, namaz kıldı ve ara ara sloganlar attı.

Çok sayıda atlı, zırhlı polisin yer aldığı gösteriye polis köpeklerinin de getirildiği görüldü.

Polisin PEGIDA eyleminin sona erdiğini ve herhangi olumsuz bir olayın yaşanmadığına ilişkin anonsunun ardından Müslüman grubun karşı gösterisi sona erdi.

Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Robert Simons, PEGIDA'nın gösteride Kur'an-ı Kerim'i yakması durumunda polisin müdahale edeceğini açıklamıştı.

PEGIDA hareketi

PEGIDA, ilk eylemini 20 Ekim 2014'te Almanya'nın Dresden kentinde düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu eyleme 350 kişi katılmıştı.

Pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015'in ocak ayı ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmıştı.

PEGIDA, Almanya dışında ve ülkenin diğer kentlerinde yabancı düşmanı gruplara ilham kaynağı olmuştu.

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