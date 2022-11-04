﻿Hollanda'da kurtlar evcilleşmemeleri için paintball silahı ile uzaklaştırılacak

Hollanda'da Gelderland Eyaleti'nden yapılan yazılı açıklamada, eyalete bağlı Hoge Veluwe Ulusal Parkı'ndaki bir kurdun son haftalarda ormanı ziyaret edenlere ve yürüyüş yapanlara giderek yaklaşması nedeniyle duruma müdahale edileceği belirtildi.

Açıklamada, kurtların, evcilleşmelerini önlemek ve insanlardan uzak durmalarını sağlamak için eyalete bağlı bekçiler tarafından bir tür paintball silahı ile uzaklaştırılacağı ifade edildi.

Kurtların, korunan türlerden olduğu, onları rahatsız etmenin veya kovalamanın yasaklandığı belirtilerek, paintball silahı kullanımının özel bir muafiyet gerektirdiği, geçen perşembe günü yürürlüğe giren uygulamanın, kısa sürede hayata geçirileceği kaydedildi.

KARARA TEPKİ VAR

Yerel medyada çıkan haberde ise, parkın müdürü Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst'un, alınan karara karşı olduğu aktarıldı.

Haberde, van Voorst tot Voorst'un, "İnsanlara saldırmamaları için hayvanları korkutmak istiyorlar. Kurdu öldürün diyemedikleri için kandırmaca bir çözümdür bu." sözlerine yer verildi.

Geçen günlerde, bir kurdun ormandaki bir aileyle yakınlaştığını gösteren ve doğa fotoğrafçılarının bir kurdun etrafını sardığı görüntülerin yer aldığı paylaşımlar, ülkede tartışmaya neden olmuş, Fauna Koruma Vakfının, parkın bakım görevini yerine getirmedi iddialarıyla bir veya daha fazla kurdun "insanlara karşı olan doğal korkularını kaybettikleri" ve "evcilleştikleri" gerekçesiyle parkın yönetimini şikayet ettiği belirtilmişti.

Haziranda yayınlanan bir rapora göre ülkede 20 kadar yetişkin kurt mevcut. (AA)