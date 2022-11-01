﻿Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı

Hollanda’nın Lahey kentinde sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, polise saldırdı.
Düzenledikleri protesto sırasında ellerindeki terör örgütü paçavraları ile Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör destekçilerine polis izin vermedi.
Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırırken, çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı.
Polis, çıkan olaylarda 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.
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