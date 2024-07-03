Hollanda'da Türkiye depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda'da Türkiye depremi

Millilerimizin Avusturya zaferi çeyrek finaldeki rakibimiz Hollanda'da manşetlere taşındı.

A Milli Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turundaki rakibi Avusturya’yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Millilerimizin gollerini 1 ve 59. Dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya’nın tek golü ise 66. dakikada Gregoritsch attı.

Bu sonuç ile adını çeyrek finale yazdırmayı başaran milliler Romanya’yı mağlup eden Hollanda’nın rakibi oldu.

Millilerimizin bu performansı Hollanda’da kısa sürede gündem oldu.

Ay-yıldızlıların zaferini manşetine taşıyan Hollanda’nın popüler gazetelerinden AD ilk golün asistini yapan Arda Güler için “Real Madrid’in zarif yeteneği" derken galibiyeti getiren Merih Demiral için “kahraman” dedi.

Hollanda’nın kamu yayıncısı NOS ise millilerimizden övgüyle bahsetti.

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