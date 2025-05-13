Hollanda'da yaşamak giderek zorlaşıyor

Hollanda İstatistik Kurumu CBS’nin verilerine göre ülkede yıllık enflasyon oranı 2025 Nisan ayında yüzde 4,1 olarak teyit edildi. Mart ayındaki yüzde 3,7’lik orana kıyasla yükselen bu değer, Aralık 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Özellikle konut ve kamu hizmetleri harcamaları, Mart'taki yüzde 4’lük artıştan yüzde 4,5’e çıkarak en belirgin yükselişi gösterdi. Ulaştırma harcamaları ise yüzde 1’lik artıştan yüzde 1,9’a yükselerek Aralık ayından bu yana en hızlı artışı yaşadı.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON EN YÜKSEK SEVİYEDE

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık enflasyon oranı yüzde 3,9 ile sabit kalırken, mobilya ve ev eşyaları grubunda enflasyon yüzde 1,9’dan yüzde 2,4’e çıktı. Eğlence ve kültür harcamaları da yüzde 2,9’dan yüzde 3,9’a yükselerek dikkat çekti. Giyim ve ayakkabı fiyatları ise geçen aya göre yüzde 0,2’lik artıştan yüzde 0,1'lik düşüşe geçerek enflasyonda sınırlayıcı bir rol oynadı. Enerji, gıda, alkol ve tütün gibi dalgalı kalemler hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise Mart ayındaki yüzde 3,7’den yüzde 4,2’ye çıkarak Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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AB İLE UYUMLU ENFLASYON DA YÜKSELDİ

Aylık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 1 oranında artış gösterdi. Mart ayında bu artış yüzde 0,4 seviyesindeydi. Avrupa Birliği ile kıyaslama amacıyla kullanılan harmonize tüketici fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 4,1’e çıkarak bir önceki yüzde 3,4’lük oranın üzerine çıktı.