Kıyafet mağazasının stok odasında alarm takma görevi sırasında yanına gelen kişinin mağaza müdürü olduğunu öğrenince hayrete düştü.

Videoda şu ifadeleri kullandı: “Dün Hollanda'da çalışırken yanıma hiç beklemediğim biri geldi. Bir kıyafet mağazasının stok odasına çalışmaya gitti. Bana bir masa verdiler, görevim kıyafetlerin hepsine tek tek alarm takmaktı. Bir süre sonra yanıma bir kadın geldi ve hiçbir şey söylemeden benimle aynı işi yapmaya başladı.

Beraber alarm takıyoruz, sonra sohbet etmeye başladık. Bana adımı sorduğuna zamandır Hollanda'da yaşadığımı merak etti, kendi hayatıyla alakalı bir şeyler anlattı. Bir de bu mağazanın başka bir şubesinde daha önce çalışmadığımı sordu.

Bugün burada çalışan azdı o yüzden destek olmaya geldim. O kadar şaşırdım ki çünkü benimle aynı masada oturup benim yaptığım aynı işi hiç kasmadan yapıyordu. Hiç ego yok, ben müdürüm, havası yok, sınıf farkı yok.

Günün kalanında beraber alarm takmaya devam ettik. O an dedim ki evet gerçekten Hollanda'yı bu yüzden bu kadar çok seviyorum. Burada kimse kimseden üstün değil. Bence mezuniyet tam olarak böyle anlar da ortaya çıkıyor.

Ama merak ediyorum, sizce böyle bir şey Türkiye'de de mümkün olabilir miydi?”

