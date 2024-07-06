Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan yüzlerce çevreci gözaltına alındı

Polis, önemli bağlantı yollarını kapatarak trafiği aksatan aktivistlere müdahale etti.

"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun düzenlediği protestoda yüzlerce kişi, şehrin girişindeki A12 yolunun son kısmını ve geçici parlamento binasının önündeki kavşağı kapattı. Göstericiler, petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını talep ederek yeni hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Eylemciler, ellerinde "Fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur", "Bizi öldürmeyi durdurun" ve "Aşırı sağcı diktatör yönetiminde yalan üstüne yalan" yazılı pankartlar taşıyarak uzun süre yolda oturma eylemi gerçekleştirdi. Gösteriye katılan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de gözaltına alındı.

Aktivistler, yeni hükümetin de bir önceki hükümet gibi iklim ve ekolojik krize karşı harekete geçmediğini belirterek, fosil sübvansiyonları nedeniyle Hollanda’nın dünya genelinde orman yangınları, kuraklık, kıtlık ve iklim krizi gibi felaketlerden sorumlu olduğunu savundu.

Polis, gösterinin yapıldığı bölgenin "gösteriye yasaklı bölge" olduğunu belirterek, protestonun başlamasından iki saat sonra aktivistlere müdahale etti. Tazyikli su kullanarak göstericileri dağıtan polis, yolu terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleriyle bölgeden uzaklaştırdı.

Extinction Rebellion grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gösteriye katılan tüm eylemcilerin gözaltına alındığı belirtildi. Grup, daha önce de Lahey'deki A12 yolunu defalarca kapatmış ve bu protestolarda da yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.