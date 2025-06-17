Hollanda’dan Aksaray’a siyaset köprüsü: Nilgün Batur Külcü Anahtar Partili oldu

Aksaray / Metin Kurt

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda kurulan Anahtar Parti üye kayıt standında partililerle bir araya gelen Nilgün Batur Külcü, Anahtar Parti Aksaray Kurucu İl Başkanı Ali Karakuş ile gerçekleştirdiği samimi ve etkileyici sohbetin ardından partiye katılma kararı aldı.

Karakuş’un ikna kabiliyeti ve vizyoner yaklaşımıyla etkilenen Külcü, kayıt işlemlerini meydandaki standda gerçekleştirdi.

Parti politikaları ve hedefleri hakkında bilgi alan Nilgün Batur Külcü, özellikle Anahtar Parti’nin toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşımını benimsediğini belirtti. Külcü, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da ülke siyasetine katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da Anahtar Parti'nin sesini duyurmak için aktif bir şekilde çalışacağım" dedi.

Anahtar Parti Aksaray Kurucu İl Başkanı Ali Karakuş ise yaptığı açıklamada, partinin kapsayıcı ve bütünleştirici anlayışının yurt dışında da karşılık bulmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Nilgün Hanım gibi vizyon sahibi hemşehrilerimizin aramıza katılması bizleri güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Anahtar Parti, şehir merkezinde kurduğu standlarla halkla birebir temas kurarak, Türkiye genelinde olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşların da desteğini kazanma yolunda önemli adımlar atıyor. Nilgün Batur Külcü’nün katılımı da bu çabaların somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.