Bakan Van Weel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Rusya'nın büyük ölçekli işgalinin başlangıcından beri Ukrayna'ya önemli destek verdiğini vurguladı.

Van Weel, "Hükümet şimdi hızlandırılmış bir şekilde 700 milyon avro ek kaynak tahsis ediyor ve bu, askeri teçhizatın sağlanmasına 2026'nın başlarında devam etmesine imkan verecek." dedi.

RUSYA'NIN İŞGALİNDEN BU YANA 17 MİLYAR AVRO DESTEK

Öte yandan, Van Weel, Maliye Bakanı Eelco Heinen ve Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile parlamentoya, Ukrayna'ya askeri destek önergesinin uygulanmasına dair ortak bilgilendirme mektubu gönderdi.

Mektupta, 2 Aralık'ta parlamentonun Ukrayna'ya askeri destek bütçesine 2026 yılı bütçesinden 2 milyar avro ayrılmasını onayladığı anımsatıldı.

Rusya'nın 22 Şubat 2022'de başlattığı büyük ölçekli işgalden beri Hollanda'nın Ukrayna'ya yaklaşık 13,5 milyar avro askeri yardım ve yaklaşık 3,5 milyar avro askeri olmayan harcama taahhüdü verdiği belirtilen mektupta, ayrıca Ukrayna'ya çeşitli garantiler ve krediler uzatıldığı kaydedildi.

Hollanda'nın geçmişte Ukrayna'ya kendi askeri stoklarından doğrudan mühimmat sağladığı, bunların arasında obüsler (PzH 2000) ve savaş uçakları (F-16) bulunduğu ifade edilen mektupta, "Daha sonraki aşamalarda bu destek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemek için gerekli ikmal ve yedek parçaların sağlanmasına ve Ukrayna savunma sanayinin teşvik edilmesine doğru kaydırıldı. Burada insansız sistemlere (İHA'lar) özel önem veriliyor." denildi.

AB DÜZEYİNDE DESTEĞİN ARTIRILMASI ÖNEMLİ

Avrupa düzeyinde Ukrayna'ya desteğin daha da güçlendirilmesinin önemi vurgulanan mektupta, "Ukrayna'nın ihtiyaçlarının karşılanması ve AB üye devletleri arasında yükün adil bir şekilde paylaşılması Hollanda için büyük önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

AB düzeyinde Ukrayna için mali destek konusunda önemli meblağların söz konusu olduğu belirtilen mektupta, hükümetin kısa vadede Ukrayna için uluslararası finansman seferber etmeyi, doğru koşullar altında önemli bulduğu aktarıldı.

Mektupta, hükümetin kaynak oluşturmada dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıklarına dayalı yeniden yapılandırma kredilerini tercih ettiği ve bu konuda parlamentonun yakında daha detaylı bilgilendirileceği belirtildi.