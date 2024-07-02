Hollanda'dan Ukrayna’ya F-16 yollama kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda'dan Ukrayna’ya F-16 yollama kararı

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna’ya 24 adet F-16 savaş uçağının ihracatına izin verdiğini açıkladı. Uçaklar en kısa sürede Ukrayna'ya gönderilecek.

Hollanda'dan dikkat çeken karar

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren'den Ukrayna açıklaması.Ülke yönetiminin Ukrayna’ya 24 adet F-16 savaş uçağının ihracatına izin verdiğini belirten belirten Bakan Ollengren ilk uçakların en kısa sürede Ukrayna’ya gönderileceğini kaydetti.

Kajsa Ollongren’in Hollanda Meclisi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi mektup yazdı. O mektupta bakan, “19 Haziran’da Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı, 24 adet F-16 uçağı ve yedi adet F-16 uçak motoru için ihracat izni verdi… Hollanda ilk F-16’ları yakında Ukrayna’ya teslim edecek” ifadelerine yer verildi.

Hollanda Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ilk parti F-16'lıların yaz sonunda Ukrayna'ya teslim etme sözü vemişti.

Bu durum ise Ruslar'ı kızdırmıştı. Rus Parlamentosunun altı kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, F-16'ların bulundukları üslerin Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline geleceğini söyleşit.i

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya F-16 teslimatını NATO’nun nükleer alandaki kasıtlı sinyali olarak değerlendireceklerini dile getirmişti. Lavrov, uçakların diğer tüm Batı yapımı silah türleri gibi yok edileceğini kaydetmişti.

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