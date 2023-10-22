Hollandalı bürokratlardan hükümetlerine İsrail tepkisi

T24'ün haberine göre, Hollanda’da çeşitli bakanlıklara mensup 300’den fazla üst düzey yetkili, hükümetin İsrail’e yönelik koşulsuz desteğine itiraz ederek, “Gazze'deki aşırı şiddetin güçlü bir şekilde kınanması” çağrısında bulundu.

“Hükümetin İsrail'e koşulsuz desteği, bizi Gazze'deki insani felaketin suç ortağı haline getiriyor” diyen bürokratlara, Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz sert tepki gösterdi.

Bürokratların tepkisinin ardından Hollanda hükümeti, İsrail ve Hamas’a ateşkes çağrısı yaptı.

Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıların ardından İsrail’e en güçlü desteği veren ülkelerden biri Hollanda olmuştu.

Başbakan Mark Rutte ve hükümet üyeleri, “İsrail’in kendini savunma hakkı bulunduğunu” vurguladı.

Hollanda devletinin çeşitli kademelerinde görevli 300’den fazla bürokrat, hükümetin Ortadoğu’daki gelişmeler konusunda tek taraflı bir tutum sergilediğini belirterek bir protesto bildirisi hazırladı.

Hollandalı bürokratlar, De Telegraaf gazetesinde yayımlanan bildiride, Hamas'ın saldırılarını kınadıklarını ve kurban yakınlarına başsağlığı dilediklerini belirterek, "Ancak İsrail'e koşulsuz destek verilmesinden çok kaygılıyız” dedi.

Hükümetin İsrail'e koşulsuz desteğinin, Hollanda’yı “Gazze'deki insani felaketin suç ortağı haline getirdiğini” savunan yetkililer, “Anayasa'ya dayanarak yemin ettik ve dürüst kamu görevlileri olarak adil davranmamız bekleniyor. Bunu vicdanımıza sığdıramayız ve sığdırmak istemiyoruz” görüşünü dile getirdi.

Çocuk hakları örgütlerine göre “Gazze’nin bombalanması sonucu her 15 dakikada bir çocuğun öldüğü kritik noktaya ulaşıldığını” kaydeden Hollandalı bürokratlar, masum sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da devam eden şiddet durumunun derhal sona erdirilmesi ve gerilimin azaltılması için hükümeti harekete geçmeye çağıran bildiride, “Kaybedecek bir saniyemiz bile yok” dendi.

Bürokratların bildirisinde, İsrail’in uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğine işaret edilerek, Hollanda hükümetinin, “bu ülkenin, Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin topraklarının işgalcisi olarak taşıdığı sorumluluktan hiç bahsetmediği” vurgulandı.