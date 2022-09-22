Almanya Ligi'nde yeni bir Haller vakası yaşanıyor

Hollandalı orta saha oyuncusunun testisinde tümör tespit edildiği açıklandı.

Berlin ekibinden yapılan açıklamada, "Jean-Paul Boetius şimdilik bir mola vermek zorunda. Çarşamba günü yapılan ürolojik muayenede testisinde cerrahi olarak çıkarılması gereken bir tümör teşhis edildi.

Yeni bulgular olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Tüm desteğimiz seninle Djanga" ifadelerine yer verildi.

Bilindiği üzere yakın zamanda Borussia Dortmund'un Ajax'tan transfer ettiği Sebastian Haller, testis kanseri tanısı almıştı.

Yıldız golcü, sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmeyi istediğini ifade etmişti.