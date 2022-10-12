12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hollandalı Rabobank Türkiye iştirakını satıyor

Hollandalı Rabobank Türkiye iştirakını satıyor

Hollanda merkezli Rabobank, Türkiye iştiraki Rabobank A.Ş.’nin satışı için hisse alım sözleşmesi imzaladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:47
Takip Et

Hollandalı Rabobank Türkiye iştirakını satıyor

Hollandalı Rabobank Türkiye iştirakını satıyor
+
Aa
-

Hollanda merkezli Rabobank, Türkiye iştiraki Rabobank A.Ş.’nin paylarının tamamının satışı için Liberyum Danışmanlık ile hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın tamamlanması düzenleyici kuruluş onayına bağlı olacak.BTCTrader olarak da bilinen Liberyum, kripto para borsası BtcTurk’un teknolojik altyapısını sağlıyor.Anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı.Rabobank, 2013 yılında BDDK'dan 300 milyon dolar sermayeli banka kurmak için lisans almıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
3
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
4
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
5
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
6
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
7
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.