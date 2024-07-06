Hollandalı Sneijder'in mesajı taraftarı kızdırdı

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Hollandalı Sneijder'in mesajı taraftarı kızdırdı

Hollanda'nın eski milli futbolcusu Wesley Sneijder, EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda - Türkiye maçıyla ilgili Ay Yıldızlılara başarılar diledi.

Hollanda Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski yıldızı ve takım kaptanlarından biri olan Wesley Sneijder, Hollanda - Türkiye maçı üzerine düşüncelerini paylaştı.

Sneijder şunları söyledi:

Berlin'de, muhteşem Hollanda taraftarlarının huzurundayım. Bu akşam Türkiye ile zorlu bir karşılaşmamız var. Elbette Hollanda Milli Takımı'nı destekliyorum; kalbim onlar için atıyor. En fazla milli maça çıkan oyuncu olarak, takımımın yanındayım.

BAŞARILAR TÜRKİYE

Türkiye'de geçirdiği yıllara da değinen Sneijder, Türk halkına sempatisini dile getirerek, "Türk halkına büyük bir sevgim var. Orada uzun yıllar yaşadım ve harika zamanlar geçirdim. İyi insanlar, bu akşam Türkiye'ye başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

TEPKİ GÖRDÜ

Hollandalı yıldız futbolcuya sosyal medya üzerinden bazı Hollandalı taraftarlar tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarları ise yıldız futbolcuya destek verdi.

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