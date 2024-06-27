Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı

Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Hollandalı yıldız orta saha oyuncusu Joey Veerman, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın D Grubu'ndaki son maçında Avusturya'ya mağlup oldukları maçın en çok konuşulan ismi oldu.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 1

Portakalların süpriz bir şekilde Avusturya'ya 3-2 mağlup olmasının ardından, Hollanda basınındaki eleştiriler alevlenmişken, dünkü maçta kayda geçen görüntüler gündem oldu.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 2

25 yaşındaki Veerman, maçın ilk yarısından itibaren bir çok kritik hata yaparak teknik direktör Ronald Koeman'ı çileden çıkarttı.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 3

Sahada kaldığı süre boyunca attığı 19 pasın sadece 9'unda isabet sağlayabilen orta saha, girdiği 4 ikili mücadelenin de sadece 1'ini kazandı ve 33 dakikada 15 kez top kaybetti.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 4

Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Veerman'ın berbat performansına daha fazla dayanamayarak maçın 33. dakikasında Veerman yerine Xavi Simons'u oyuna aldı.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 5

Alınan mağlubiyetten dolayı takımlarına zaten fazlasıyla tepkili olan taraftarlar, PSV Eindhovenlı yıldızı sosyal medya üzerinden adeta topa tuttu.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 6

Veerman, Koeman tarafından sahadan alınırken moralinin zaten bozuk olduğu dikkat çekerken yedek kulübesinde hüngür hüngür ağladığı görüntüler Euro 2024'ün en duygusal anlarından oldu.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 7

Ronald Koeman maçın ardından yaptığı açıklamada "Orta sahanın en isabetli pasörü olduğu için ona çok ihtiyacımız var. Evet bugün gününde değildi ama büyütmemek lazım, bir dahaki sefere daha iyi olacağında şüphem yok" dedi.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 8

Oyundan alındıktan sonra üzgün bir şekilde yedek kulübesine yönelen oyuncu adeta çöktü.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 9

Gözleri dolu dolu yedek kulübesinde duran yıldız orta saha bir kaç dakika sonra duygularına hakim olamadı.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 10

Portakalların turnuvaya veda etme riskiyle karşı karşıya kaldığı maçta, yedek kulübesindeki oyuncular Veerman'ı teselli etmeye çalıştılar.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 11

19 Kasım 1998 doğumlu milli oyuncunun 29 Mayıs 2024'te Hollanda'nın UEFA Euro 2024 kadrosuna seçilmesi bazı eleştirmenler tarafından hayretle karşılanmıştı.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 12

Veerman milli takıma ilk kez Mart 2023'te, UEFA Euro 2024 Elemeleri'nde oynanacak Fransa ve Cebelitarık maçları için çağrılmıştı.

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Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı 13

Volendam alt yapısından çıkan orta saha oyuncusu 2022'den beri PSV Eindhoven'da forma giyiyor. Takımı adına çıktığı 77 maçta 14 kere fileleri sarsarak PSV taraftarlarının sevgilisi haline geldi.

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