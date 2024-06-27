Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı

Portakalların süpriz bir şekilde Avusturya'ya 3-2 mağlup olmasının ardından, Hollanda basınındaki eleştiriler alevlenmişken, dünkü maçta kayda geçen görüntüler gündem oldu.
25 yaşındaki Veerman, maçın ilk yarısından itibaren bir çok kritik hata yaparak teknik direktör Ronald Koeman'ı çileden çıkarttı.
Sahada kaldığı süre boyunca attığı 19 pasın sadece 9'unda isabet sağlayabilen orta saha, girdiği 4 ikili mücadelenin de sadece 1'ini kazandı ve 33 dakikada 15 kez top kaybetti.
Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Veerman'ın berbat performansına daha fazla dayanamayarak maçın 33. dakikasında Veerman yerine Xavi Simons'u oyuna aldı.
Alınan mağlubiyetten dolayı takımlarına zaten fazlasıyla tepkili olan taraftarlar, PSV Eindhovenlı yıldızı sosyal medya üzerinden adeta topa tuttu.
Veerman, Koeman tarafından sahadan alınırken moralinin zaten bozuk olduğu dikkat çekerken yedek kulübesinde hüngür hüngür ağladığı görüntüler Euro 2024'ün en duygusal anlarından oldu.
Ronald Koeman maçın ardından yaptığı açıklamada "Orta sahanın en isabetli pasörü olduğu için ona çok ihtiyacımız var. Evet bugün gününde değildi ama büyütmemek lazım, bir dahaki sefere daha iyi olacağında şüphem yok" dedi.
Oyundan alındıktan sonra üzgün bir şekilde yedek kulübesine yönelen oyuncu adeta çöktü.
Gözleri dolu dolu yedek kulübesinde duran yıldız orta saha bir kaç dakika sonra duygularına hakim olamadı.
Portakalların turnuvaya veda etme riskiyle karşı karşıya kaldığı maçta, yedek kulübesindeki oyuncular Veerman'ı teselli etmeye çalıştılar.
19 Kasım 1998 doğumlu milli oyuncunun 29 Mayıs 2024'te Hollanda'nın UEFA Euro 2024 kadrosuna seçilmesi bazı eleştirmenler tarafından hayretle karşılanmıştı.
Veerman milli takıma ilk kez Mart 2023'te, UEFA Euro 2024 Elemeleri'nde oynanacak Fransa ve Cebelitarık maçları için çağrılmıştı.
Volendam alt yapısından çıkan orta saha oyuncusu 2022'den beri PSV Eindhoven'da forma giyiyor. Takımı adına çıktığı 77 maçta 14 kere fileleri sarsarak PSV taraftarlarının sevgilisi haline geldi.