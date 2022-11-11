11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu

Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, milli takım kadrosunda yer aldı

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:25
Takip Et

Hollanda'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu
+
Aa
-

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Hollanda Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst da yer aldı.

A Grubu'nda Katar, Senegal ve Ekvador ile mücadele edecek Hollanda'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax).

Savunma: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind, Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (İnter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor (Ajax), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (Atalanta), Cody Gakpo, Xavi Simons (PSV).

Forvet: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Beşiktaş).

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
2
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
3
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
4
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
5
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
6
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
7
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Avrupa Birliği’nden İran'a yeni yaptırım hazırlığı
﻿Avrupa Birliği’nden İran'a yeni yaptırım hazırlığı
﻿Avrupa Birliği’nden İran'a yeni yaptırım hazırlığı
﻿Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar
﻿Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar
﻿Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme! 36 kişi yaşamını yitirmişti
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme! 36 kişi yaşamını yitirmişti
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme! 36 kişi yaşamını yitirmişti
﻿Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu
﻿Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu
﻿Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.