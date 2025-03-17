Hollanda’nın dış ticaret fazlası geriledi

Hollanda’nın ihracatı yıllık bazda yüzde 2.9 artarak 67.43 milyar euroya ulaştı. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan satışlar yüzde 0.2 oranında yükselirken, AB dışındaki ülkelere yapılan ihracatta yüzde 0.4’lük bir düşüş kaydedildi. Ürün grupları içinde en büyük artış gıda ve canlı hayvan ihracatında yüzde 15.9 ile yaşandı. Kimyasal ürünler ihracatı yüzde 14.2, ham madde ihracatı ise yüzde 13.3 oranında arttı.

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İTHALAT ARTIŞI TİCARET FAZLASINI DARALTTI

İthalattaki büyüme ise ihracatı geride bıraktı. 2025 Ocak ayında Hollanda’nın toplam ithalatı yüzde 5.9 artarak 56.35 milyar euroya yükseldi. AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 4.9, AB dışı ülkelerden gelen alımlar ise yüzde 6.8 arttı. Özellikle gıda ve canlı hayvan ithalatı yüzde 18.5, kimyasal ürünler ithalatı yüzde 11.7 ve ham madde ithalatı yüzde 7.6 oranında büyüme gösterdi.

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TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR

İhracatın sınırlı artışı ve ithalatın daha hızlı büyümesi, Hollanda’nın dış ticaret fazlasını daraltarak ülkenin ekonomik dengesini etkileyebilir. Küresel ekonomik belirsizlikler, enerji maliyetleri ve lojistik zorluklar gibi faktörlerin dış ticaret performansı üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelebilir.