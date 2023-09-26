Hollanda’nın ilk kadın başbakanı olması beklenen Dilan Yeşilgöz: Ülkemize girişi sınırlamalıyız

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacı ve kaçakların cazibe merkezi haline getirirken, sınırlarımızdan her gün akın akın gelmeye devam ediyorlar.

Bu duruma karşı ülkemizde yeterli önlemler alınmazken kontrolsüz göç meselesi tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Hollanda’da da yaklaşan erken seçimler öncesi adaylar göç ve sığınmacı konusunun en önemli konu olduğunu belirtiyorlar.

Hollanda’da iktidarın büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) lideri, Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, 22 Kasım’daki erken seçim için önceliğini “göç ve sığınma” olarak belirledi.

Yeşilgöz, “Hollanda gibi küçük bir ülkenin herkesi barındıramayacağını” vurgulayarak, daha sert bir sığınma politikasının işaretini verdi.

Seçimleri kazanması halinde Hollanda’nın ilk kadın Başbakanı olması beklenen Yeşilgöz, ülkeye sığınmacı gelişini azaltmayı ve savaş mültecilerini geri göndermeyi hedefliyor.

Hollanda’nın en büyük partisi olan liberal sağcı VVD, seçim öncesi son kongresini Cumartesi günü gerçekleştirdi.

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin istifasının ardından Hollanda, yeni başbakanını belirlemeye hazırlanıyor.

Rutte’nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi’nin (VVD) adayı ise mevcut hükümetin Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Kasımda yapılacak seçimler için şimdiden hazırlıklara başlayan Yeşilgöz-Zegerius’un adı son dönemde Türkiye’de de sıklıkla gündeme geliyor. VVD lideri, açıkça Türkiye düşmanı tutumlarıyla dikkat çekiyor. Gençlik yıllarını Hollandalı sol kesimlerin içinde geçiren Yeşilgöz-Zegerius, ilerleyen yıllarda VVD içinde hızla yükseldi. Bulunduğu konumlarda terör örgütü PKK ve Ermeni soykırımı yalanlarından yana açıklamalarla bilinen Yeşilgöz-Zegerius, 2018’de Hollanda Parlamentosunda oylanan sözde Ermeni Soykırımı tasarısının lehine oy kullanan 5 Türk kökenli milletvekilinden biri.

BABASI PKK MİLİTANI

Yeşilgöz-Zegerius’un babası ise 1984’te Türkiye’den kaçan PKK militanı Yücel Yeşilgöz. Baba Yeşilgöz de 1998 yılında piyasaya sürülen “Türkiye’nin Mafyası” isimli kitabında Türkiye’yi hedef almasıyla biliniyor. Yine aynı yıl Yeşilgöz, NRC gazetesine verdiği bir röportajla da öne çıkıyor.

PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’ın dostu olduğunu söyleyen Yeşilgöz, kendisinin Öcalan kadar çalışkan olmamakla eleştirirken, Öcalan’ın sözde Kürdistan için çok çalışmakla övüyor.

Babasının izinden giden Yeşilgöz-Zegerius’un tutumu, 2017 yılında çalışma ofisinde çektirdiği fotoğrafta da görülüyor. Duvarındaki resimle dikkat çeken Yeşilgöz-Zegerius’un önünde poz verdiği fotoğrafta 106 yaşındaki bir Ermeni kadınının elinde kalaşnikofla görülüyor. Söz konusu fotoğraf, 1990 yılında Dağlık Karabağ için verilen mücadele döneminden kalma. Öte yandan Yeşilgöz-Zegerius, FETÖ’den yana tutumuyla da tanınıyor.