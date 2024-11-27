Hollywood kahkahasını kaybetti: Jim Abrahams 80 yaşında öldü

Hollywood, komedinin en büyük ikonlarından birini kaybetti: Jim Abrahams, "Top Secret!" ve "Die Nackte Kanone" gibi kült filmlerin yönetmeni ve senaristi, 80 yaşında hayatını kaybetti. Abrahams'ın oğlu Joseph'in "The Hollywood Reporter"a verdiği bilgiye göre, Abrahams, Salı günü Santa Monica'daki evinde yaşamını yitirdi.

Abrahams, 1980'li yıllarda David ve Jerry Zucker kardeşlerle birlikte komedi türünü yeniden şekillendirdi. Üçlü, 1980 yılında "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug" (Türkçeye "Deliler gibi bir uçak" olarak çevrilen film) ile büyük bir çıkış yaptı. Film, hem ticari bir başarı yakaladı hem de Leslie Nielsen'in komedi kariyerine başlamasına olanak tanıdı. Ayrıca, "New York Times"ın en iyi 1000 film listesine girmeyi başardı.

Jim Abrahams, 10 Mayıs 1944'te Wisconsin'in Shorewood şehrinde doğdu. Hollywood'dan uzak bir başlangıç yaptı ve çocukluk arkadaşı olan Zucker kardeşlerle birlikte "Kentucky Fried Movie" (1977) adlı bağımsız filmi yazdı. 1980'de "Deliler gibi bir uçak"la komedi parodisi türünü yeniden tanımladı. Özellikle kelime oyunları, görsel şakalar ve absürd mizah anlayışı ile tanınan Abrahams ve Zucker kardeşler, komedi dünyasında iz bırakmışlardır.

Abrahams ve Zucker kardeşlerin daha sonra "Die Nackte Kanone" adlı televizyon dizisi ve film serisiyle Leslie Nielsen'i komedi yıldızı haline getirdi. Bu serinin üç filmi dünya çapında 216 milyon doların üzerinde hasılat yaptı. Abrahams ayrıca "Top Secret!" ve "Hot Shots!" (1991) gibi önemli komedi filmlerine de imza atmıştır.

Jim Abrahams, son olarak 1998 yılında "Mafia! - Eine Nudel macht noch keine Spaghetti!" adlı mafya parodisini yönetti. 2006 yılında "Scary Movie 4"ün senaryosuna katkı sağladı. Arkasında eşi Nancy Cocuzzo ve üç çocuğu ile üç torunu kaldı. Abrahams'ın komedi mirası, sayısız filmde yaşamaya devam edecek. 2024 yazında, "Die Nackte Kanone"nun yeniden yapımında başrolü Liam Neeson üstlenecek, Pamela Anderson ise Priscilla Presley'in izinden giderek komediye adım atacak.