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Emily Ratajkowski ve Brad Pitt arasında aşk iddiası. Hollywood merakla bu ilişkiyi bekliyor

Angelina Jolie ile çocuklarının velayeti konusunda adeta savaş halinde olan Brad Pitt'in kalbini sonunda bir güzel çalmayı başardı. Ok dergisinin haberine göre ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski ve Brad Pitt yeni bir ilişkiye başlamışlar

Galeri Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:14
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:28
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Angelina Jolie ile fırtınalı bir ayrılık yaşayan Brad Pitt, son zamanlarda da hem çocuklarının velayeti hem de şarap bağları için eski eşiyle sık sık karşı karşıya geliyor.

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Bu süreçte Jolie’nin adı, eski eşi Billy Bob Thornton ve ünlü müzisyen Weeknd ile anılsa da Brad Pitt’in sadece işine odaklandığına ve hayatında kimseyi istemediğine dair haberler gelmişti.

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Ancak Ok dergisine konuşan bir kaynağa göre; Brad Pitt ve süper model Emily Ratajkowski gizlice bir ilişki yaşıyor.

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Hatta ikilinin Ben Affleck ve Jennifer Lopez sonrası Hollywood’un en çok konuşulacak çifti olacağı düşünülüyor.

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Bir kaynağın Ok dergisine verdiği demeçte, geçen ayki aldatma söylentilerinin ardından Sebastian Bear-McClard ile olan evliliğini sonlandıran Ratajkowski, Pitt ile yeni bir ilişkiye başlamış.

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Dergiye konuşan kaynak, Emily Ratajkowski ve Brad Pitt’in 2020 Vanity Fair Oscar Partisi’nde de birlikte olduklarını belirtiyor.

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