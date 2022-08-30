Emily Ratajkowski ve Brad Pitt arasında aşk iddiası. Hollywood merakla bu ilişkiyi bekliyor
Emily Ratajkowski ve Brad Pitt arasında aşk iddiası. Hollywood merakla bu ilişkiyi bekliyor
Angelina Jolie ile çocuklarının velayeti konusunda adeta savaş halinde olan Brad Pitt'in kalbini sonunda bir güzel çalmayı başardı. Ok dergisinin haberine göre ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski ve Brad Pitt yeni bir ilişkiye başlamışlar
Galeri Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:14 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:28