Hollywood ünlü yıldıza sırt çevirdi

Felç geçirdikten sonra Hollywood'un kendisinden vazgeçtiğini söyleyen Sharon Stone, "Yedi yıldır iyiyim ama o zamandan beri işim olmadı" dedi

Hollywood ünlü yıldıza sırt çevirdi

“Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, 20 yıldan fazla bir süre önce geçirdiği felç sonrası Hollywood tarafından görmezden gelinliğini söyledi.

ekran-goruntusu-2023-06-06-171559.png

65 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dokuz gün süren bir beyin kanaması geçirdikten sonra 2001 yılında hastaneye kaldırıldı.

Sağlık korkusu, onu beyazperdeden iki yıl uzak kalmaya zorladı. Ancak bu iki yıllık kısa süre, çok daha uzun, istenmeyen bir araya dönüştü.

cwx3qnroa0e4j4edqimrow.webp

Çarşamba günü The Hollywood Reporter'ın Raising Our Voices etkinliğinde konuşan Stone, "Yedi yıldır iyiyim ama o zamandan beri işim olmadı" dedi.

abkadlyofec0p8d75xrt-a.webp

"Bu olay ilk gerçekleştiği zaman hiç kimseye söylemek istemedim çünkü sizinle ilgili bir şey ters giderse dışarıda kalacağınızı bilirsiniz. Bende bir şeyler ters gitti ve 20 yıldır yokum" diyen Stone, "İş almadım. Hayatımın bir noktasında çok büyük bir film yıldızıydım" şeklinde konuştu

Stone felç geçirdikten sonraki yıllarda "Kedi Kadın" (Catwoman), "Lovelace" ve "The Laundromat" gibi filmlerde rol almış olsa da bu filmlerle 80'li ve 90'lı yıllardaki gişe başarısını yakalayamadı.

b5mhcgura0cidr1r5femhg.webp

Stone, 1992'de çok ses getiren "Temel İçgüdü"de başrol oynadıktan ve daha sonra 1996'da "Casino" ile Oscar'a aday olduktan sonra, yaşadığı sağlık sorunu sonrası kendisine gelen projelerin eskisiyle aynı büyüklükte olmadığını söyledi

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Finlandiya 9 Rus diplomatı sınır dışı etti Dünya
Finlandiya 9 Rus diplomatı sınır dışı etti
CHP listelerinden Meclis’e giren partilerin grup kuracağı iddia edilmişti. İlk resmi açıklama DEVA Partisi’nden geldi Siyaset
CHP listelerinden Meclis’e giren partilerin grup kuracağı iddia edilmişti. İlk resmi açıklama DEVA Partisi’nden geldi
Jesus'a Brezilya kancası. ABD basınından flaş iddia Spor
Jesus'a Brezilya kancası. ABD basınından flaş iddia
MİT'te yeni dönem resmen başladı Siyaset
MİT'te yeni dönem resmen başladı
KPSS öğretmeninin yaşı ortaya çıktı. Mini etekleri ve dekolte kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor Magazin
KPSS öğretmeninin yaşı ortaya çıktı. Mini etekleri ve dekolte kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor
Otopark görevlisi yanlışlıkla iki arkadaşını vurdu, biri öldü Yaşam
Otopark görevlisi yanlışlıkla iki arkadaşını vurdu, biri öldü
Dayı tutuklandı! 3,5 aylık hamile yeğenini öldürmüştü Güncel
Dayı tutuklandı! 3,5 aylık hamile yeğenini öldürmüştü