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Hollywood yapımı filmin çekimleri Antalya'da başladı

Yönetmenliğini Guy Ritchie'in üstlendiği, Henry Cavill'in başrolünde yer aldığı 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimlerine Antalya'da başlandı

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 17:58
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Hollywood yapımı filmin çekimleri Antalya'da başladı

Hollywood yapımı filmin çekimleri Antalya'da başladı
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Son olarak 'Servet Operasyonu' filminin çekimlerini Antalya'da yapan İngiliz yönetmen Ritchie, kentteki ikinci filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' için de "Motor" dedi.

enaristliğini Paul Tamasy ile Damien Lewis'in üstlendiği Hollywood yapımı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' adlı filmin çekimleri, EXPO 2016'nın botanik parkı başta olmak üzere Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilecek. Film çekimleri nisana kadar devam edecek.

Savaş, dram ve tarih içerikli filmin başrollerini Henry Cavill, Eiza Gonzalez ve Henry Golding paylaşıyor. Yönetmen ve başrol oyuncuları, Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklıyor.

 

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