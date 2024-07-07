Hollywood yıldızı bir günlüğüne normal insan oldu. 'Nefret ettim'

Footloose filmiyle Hollywood’da büyük bir ün yapan ABD'li oyuncu Kevin Bacon, bir gün boyunca ünlü olmadığını hissetmek amacıyla sıradışı bir deneyim yaşadı.

Vanity Fair’e açıklama yapan 65 yaşındaki oyuncu, “Kevin Bacon Sıradan Bir İnsan Olarak Bir Gün Geçirdi” ismini verdiği bu eşsiz deneyim için profesyonel bir ekip ile beraber ortaklaşa çalıştıklarını söyledi.

TANINMAZ OLMA ÇABASI



Bacon, planını gerçekleştirmek hedefiyle özel efekt makyaj sanatçısına gitti ve kendisini tanınmaz hale getirmesini talep etti. Ünlü oyuncu, takma dişler, farklı bir burun ve bir çift gözlük takarak Los Angeles'taki bir alışveriş merkezine gitti. "Kimse beni tanımadı" diyen Bacon, insanların onu fark etmemesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

"BERBAT BİR DENEYİMDİ"

Bacon, "İnsanlar bana nazik davranmayarak beni itiyordu" dedi. Ünlü oyuncu, "Kimse 'Seni seviyorum' diye bir şey söylemedi. Bilmiyorum, bir kahve almak için sırada beklemek zorunda kaldım. Bu berbat bir şeydi. Ünlü olmaya geri dönmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. Deneyim neticesinde, sonunda, ünlü olmanın getirdiği avantajları bir defa da daha takdir ettiğini belirtti.

KARİYERİ VE ROLLERİ

Kevin Bacon, kariyeri boyunca sayısız ödül alarak ve birçok filmde rol aldı. Vanity Fair’e yaptığı açıklamaya göre, karanlık rolleri oynamaktan asla çekinmediğini söyledi ve "Oyuncu olmak böyle bir şey. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü konusunda asla endişelenmiyorum. Bu meslek, başka insanlar haline gelmek ve bir hikayenin parçası olmakla ilgili" ifadelerine yer verdi.