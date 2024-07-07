Hollywood yıldızı bir günlüğüne normal insan oldu. 'Nefret ettim'

Kaynak: Haber Merkezi
Hollywood yıldızı bir günlüğüne normal insan oldu. 'Nefret ettim'

Hollywood yıldızı Kevin Bacon, bir günlüğüne kılık değiştirip sıradan bir insan gibi yaşadı. Ünlü oyuncu, bu deneyimin kendisi için oldukça olumsuz geçtiğini söyledi.

Footloose filmiyle Hollywood’da büyük bir ün yapan ABD'li oyuncu Kevin Bacon, bir gün boyunca ünlü olmadığını hissetmek amacıyla sıradışı bir deneyim yaşadı.

Vanity Fair’e açıklama yapan 65 yaşındaki oyuncu, “Kevin Bacon Sıradan Bir İnsan Olarak Bir Gün Geçirdi” ismini verdiği bu eşsiz deneyim için profesyonel bir ekip ile beraber ortaklaşa çalıştıklarını söyledi.

TANINMAZ OLMA ÇABASI

Bacon, planını gerçekleştirmek hedefiyle özel efekt makyaj sanatçısına gitti ve kendisini tanınmaz hale getirmesini talep etti. Ünlü oyuncu, takma dişler, farklı bir burun ve bir çift gözlük takarak Los Angeles'taki bir alışveriş merkezine gitti. "Kimse beni tanımadı" diyen Bacon, insanların onu fark etmemesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

"BERBAT BİR DENEYİMDİ"

Bacon, "İnsanlar bana nazik davranmayarak beni itiyordu" dedi. Ünlü oyuncu, "Kimse 'Seni seviyorum' diye bir şey söylemedi. Bilmiyorum, bir kahve almak için sırada beklemek zorunda kaldım. Bu berbat bir şeydi. Ünlü olmaya geri dönmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. Deneyim neticesinde, sonunda, ünlü olmanın getirdiği avantajları bir defa da daha takdir ettiğini belirtti.

KARİYERİ VE ROLLERİ

Kevin Bacon, kariyeri boyunca sayısız ödül alarak ve birçok filmde rol aldı. Vanity Fair’e yaptığı açıklamaya göre, karanlık rolleri oynamaktan asla çekinmediğini söyledi ve "Oyuncu olmak böyle bir şey. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü konusunda asla endişelenmiyorum. Bu meslek, başka insanlar haline gelmek ve bir hikayenin parçası olmakla ilgili" ifadelerine yer verdi.

kevinresim.jpg

kevin2.jpg

İlgili Haberler
Aynalı Tahir’in yavuklusuydu. Son hali ortaya çıktı
Son Haberler
Kırıkkale'de binlerce yıllık mührün gizemi çözüldü. Üzerindeki yazı tüyler ürpertti Gündem
Kırıkkale'de binlerce yıllık mührün gizemi çözüldü. Üzerindeki yazı tüyler ürpertti
Belini kırmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Belini kırmak deyimi ne anlama geliyor?
Uzmanı tarih verdi. Büyük yükseliş olacak Ekonomi
Uzmanı tarih verdi. Büyük yükseliş olacak
Emeklilikte beklenen düzenleme çıkıyor. Üçte birini devlet ödeyecek Ekonomi
Emeklilikte beklenen düzenleme çıkıyor. Üçte birini devlet ödeyecek
3 ilde ekmeğe zam Ekonomi
3 ilde ekmeğe zam
Öyle bir pankart açtılar ki. Montella buna ne diyeceksin bakalım Spor
Öyle bir pankart açtılar ki. Montella buna ne diyeceksin bakalım
Le Pen'in prensi zafere yürüyor. Yatırımlar meyvesini verdi Dünya
Le Pen'in prensi zafere yürüyor. Yatırımlar meyvesini verdi