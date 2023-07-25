Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray'ı paylaştı.

Dünyaca ünlü aktris Eva Mendes sosyal medya hesabından Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Türkan Şoray ile ilgili bir paylaşım yaptı. Mendes'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray'ı paylaştı.

Amerikalı oyuncu Eva Mendes, oynadığı rollerdeki başarılarının yanı sıra güzelliği ile de ilgi odağı olan bir isim. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Mendes son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

eva-mendes-hergun-tras-oldugunu-acikladi-1686206685-380-x750.webp

'Hayalet Sürücü', 'Hızlı ve Öfkeli', 'Babadan Oğula' gibi birçok başarılı esere imzasını atan dünyaca ünlü oyuncu Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ı paylaştı.

ekran-goruntusu-2023-07-25-173725.png

Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mendes paylaşımına "Sigara içmeyin. Ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon" notunu düştü.

Eva Mendes'in bu paylaşımı çok kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni ve yorum aldı.

Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Bostancı Sahili’nde yunuslar yüzdü Yaşam
Bostancı Sahili’nde yunuslar yüzdü
Orhan Uğuroğlu'ndan Erdoğan'a faiz sorusu: Milleti neden kandırdın Ekonomi
Orhan Uğuroğlu'ndan Erdoğan'a faiz sorusu: Milleti neden kandırdın
ABD: Rus uçağı, ABD İHA'sını "chaff fişeği" ile taciz etti Dünya
ABD: Rus uçağı, ABD İHA'sını "chaff fişeği" ile taciz etti
Emrecan Uzunhan ameliyat edildi Spor
Emrecan Uzunhan ameliyat edildi
Prof. Dr. Şener’den kızamık uyarısı Sağlık
Prof. Dr. Şener’den kızamık uyarısı
Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlama tarihi açıklandı Spor
Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlama tarihi açıklandı