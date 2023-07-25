Hollywood yıldızı Eva Mendes Türkan Şoray'ı paylaştı.

Amerikalı oyuncu Eva Mendes, oynadığı rollerdeki başarılarının yanı sıra güzelliği ile de ilgi odağı olan bir isim. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Mendes son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

'Hayalet Sürücü', 'Hızlı ve Öfkeli', 'Babadan Oğula' gibi birçok başarılı esere imzasını atan dünyaca ünlü oyuncu Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ı paylaştı.

Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mendes paylaşımına "Sigara içmeyin. Ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon" notunu düştü.

Eva Mendes'in bu paylaşımı çok kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni ve yorum aldı.