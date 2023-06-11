Hollywood yıldızı Jennifer Anitson en nefret ettiği iltifatı açıkladı

Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, onu en çok öfkelendiren yaş ayrımcısı iltifatı açıklayarak, aslında nasıl iltifat edilmesi gerektiğini anlattı.

Hollywood yıldızı Jennifer Anitson en nefret ettiği iltifatı açıkladı

Hollywood'un ünlü ismi Jennifer Aniston, en çok öfkelendiği iltifatın ne olduğunu açıkladı. 54 yaşındaki oyuncu, İngiliz Vogue'a verdiği röportajda yaş ayrımcısı iltifat aldığında "çıldırdığını" ifade etti

urzp03rdb0-8zpyvzmkidq.webp

Aniston, "Yaşına göre harika görünüyorsun" ifadesi, yerine "Harika görünüyorsun, nokta" denmesi gerektiğini belirtti.

"Bu beni çıldırtıyor. Dayanamıyorum buna" diyen Aniston, "'Eh, bu aşamadasın, yani yaşına göre...' gibi lafların olması toplumun bir alışkanlığı. Bunun ne anlama geldiğini bile anlamıyorum" dedi

s-l1600-1.jpg

"20'li yaşlarımda olduğumdan daha iyi durumdayım" diyen ünlü oyuncu, "Zihnimde, bedenimde ve ruhumda daha iyi hissediyorum. Her şey yüzde 100 daha iyi" şeklinde konuştu.

edojtlgpa0qygcddiyae0g.webp

Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu, geçtiğimiz günlerde fitness şirketi Pvolve'la resmi bir ortaklık kurduğunu duyurmuştu.

Öne Çıkanlar
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Son Haberler
İstanbul Boğazı Ajda Ajda diye inledi Magazin
İstanbul Boğazı Ajda Ajda diye inledi
İngiltere'de yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi Dünya
İngiltere'de yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi
HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt geldi Siyaset
HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt geldi
Kenya'da ‘açlık tarikatı’ soruşturması: Kayıp 613 kişi aranıyor Dünya
Kenya'da ‘açlık tarikatı’ soruşturması: Kayıp 613 kişi aranıyor
İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor Ekonomi
İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor
Rüyada albüm görmek ne demek? Rüyada albüm görmek neye işaret? Güncel
Rüyada albüm görmek ne demek? Rüyada albüm görmek neye işaret?
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü Güncel
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü