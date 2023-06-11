Hollywood yıldızı Jennifer Anitson en nefret ettiği iltifatı açıkladı

Hollywood'un ünlü ismi Jennifer Aniston, en çok öfkelendiği iltifatın ne olduğunu açıkladı. 54 yaşındaki oyuncu, İngiliz Vogue'a verdiği röportajda yaş ayrımcısı iltifat aldığında "çıldırdığını" ifade etti

Aniston, "Yaşına göre harika görünüyorsun" ifadesi, yerine "Harika görünüyorsun, nokta" denmesi gerektiğini belirtti.

"Bu beni çıldırtıyor. Dayanamıyorum buna" diyen Aniston, "'Eh, bu aşamadasın, yani yaşına göre...' gibi lafların olması toplumun bir alışkanlığı. Bunun ne anlama geldiğini bile anlamıyorum" dedi

"20'li yaşlarımda olduğumdan daha iyi durumdayım" diyen ünlü oyuncu, "Zihnimde, bedenimde ve ruhumda daha iyi hissediyorum. Her şey yüzde 100 daha iyi" şeklinde konuştu.

Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu, geçtiğimiz günlerde fitness şirketi Pvolve'la resmi bir ortaklık kurduğunu duyurmuştu.