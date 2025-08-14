Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio İbiza’da polis çevirmesine takıldı: Tanınmayınca şaşkına döndü!

Hollywood’un ünlü oyuncusu, yaz tatilini geçirdiği ve sık sık ziyaret ettiği İspanya’nın tatil cenneti İbiza’da başına gelen olayla konuşuluyor.

Görüntülerin ağustos başında kaydedildiği ancak basına yeni ulaştığı anlaşıldı.

50 yaşındaki Hollywood yıldızı, 27 yaşındaki model sevgilisi Vittoria Ceretti ve arkadaşlarıyla İbiza’da polis kontrolüne takıldı.

İlk başta bunun rutin bir trafik kontrolü olduğu düşünüldü ancak gerçek sonradan ortaya çıktı.

Leonardo DiCaprio, sevgilisi ve arkadaşlarıyla İbiza’daki özel bir partiye gitmek istiyordu. Parti yolunda sıkı güvenlik önlemleri vardı ve polisler araçları durdurup kimlik kontrolü yapıyordu.

İddialara göre, başka ünlüler de benzer durumlarda bu partiye katılamayıp geri çevrilmişti. Leonardo DiCaprio gibi çevirmeye takılanlar arasında rapçi Travis Scott’ın da olduğu öne sürüldü.

Polis, Leonardo DiCaprio ve yanındakileri durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi.

Hollywood’un en tanınmış yüzlerinden olan yıldız oyuncuyu polisler tanımadı.

Görevli memurlar, Leo’ya diğer kişiler gibi işlem yaparken, yıldızın şaşkın bir şekilde etrafına bakındığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Genellikle kalabalıkta maske takarak tanınmamaya çalışan Leo’nun bu kez yüzünün açık olduğu dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Vittoria Ceretti olduğu düşünülen bir kadının sesi duyuluyordu ve “Şu anda beni tamamen arıyorlar” dediği işitildi.

Leonardo DiCaprio’nun, İspanyol polisine ceplerini boşaltarak arama için izin verdiği görüldü.

Arama yapan polislerin hiçbiri Leonardo DiCaprio’yu tanımıyordu ve yıldızdan kimliğini isteyip kontrol yaptı.

Bu özel güvenlikli partiye katılanlar arasında DiCaprio’nun arkadaşı Tobey Maguire ve Kendall Jenner’ın da olduğu iddia ediliyor.

LEONARDO DİCAPRİO KİMDİR?

Leonardo Wilhelm DiCaprio, 11 Kasım 1974 doğumlu, Amerikalı aktör, yapımcı ve çevreci aktivisttir. Hollywood’un en tanınmış ve başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilir.

Los Angeles, Kaliforniya’da doğan DiCaprio, İtalyan ve Alman kökenli bir ailedendir. Annesi Irmelin bir sekreter, babası George ise çizgi roman yazarı ve dağıtımcısıydı. Ebeveynleri o küçükken boşanmıştır.

Oyunculuk kariyerine odaklanmak için liseyi yarıda bıraktı, ancak daha sonra GED (Genel Eğitim Geliştirme) diplomasını aldı.

1980’lerin sonlarında reklamlarda ve TV dizilerinde (örneğin Growing Pains) rol alarak kariyerine başladı.

1993’te What’s Eating Gilbert Grape filmindeki performansıyla ilk Oscar adaylığını (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu) kazandı. 1997’de Titanic filmiyle dünya çapında üne kavuştu.

The Aviator (2004), The Departed (2006), Inception (2010), The Wolf of Wall Street (2013), The Revenant (2015) ve Once Upon a Time in Hollywood (2019) gibi filmlerdeki rolleriyle büyük beğeni topladı.

2016’da The Revenant filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandı. Toplamda altı kez Oscar’a aday gösterildi.

Appian Way Productions adlı yapım şirketiyle çok sayıda film ve belgesel üretti. Özellikle çevre temalı belgesellerle dikkat çekiyor.

DiCaprio, çevre sorunlarına duyarlılığıyla bilinir. 1998’de Leonardo DiCaprio Vakfı’nı kurarak iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve yenilenebilir enerji projelerine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Elçisi olarak görev yapmıştır ve çevre konulu belgeseller (örneğin Before the Flood) üretiyor.