Hollywood yıldızının evi yağmalanmıştı! Aldığı önlemler gündem oldu





61 yaşında olan oyuncunun Los Feliz semtinde bulunan evi, 25 Haziran tarihinde Pitt Tokyo’da bulunduğu sırada üç hırsız tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına yakalan hırsızları evin çevresindeki çiti aştıktan sonra ön pencereden içeri girdiği görülüyor.

The US Sun’a verdiği bilgiye göre, mahalle güvenliği olaydan yalnızca bir saat önce evin önündeydi. Ancak güvenlik devriyesinin ayrılmasının hemen ardından üç kişi çiti aşıp eve girmeyi başardı. Kaynak, “Gerçekten talihsiz bir durumdu” ifadelerini kullandı.

Brad Pitt'in evde olduğu zamanlarda kişisel güvenlik görevlilerinin daima bulunduğu biliniyor. Ancak yaşanan olaydan sonra, artık sürekli olarak görev başında olan özel güvenlik görevlileri eve yerleştirildi. Mahalle sakinleri ise Pitt’in yeterli bir çit veya çalılık sistemi kurmamasından ötürü evin erişilebilirliğinin fazla olduğunu düşünüyorlardı.

