Hollywood’u sarsan skandal! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla suçlanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hollywood’u sarsan skandal! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla suçlanıyor

Dünyanın en büyük rap müzisyenlerinden biri kabul edilen ABD'li şarkıcı ve yapımcı Jay-Z, müzisyen Sean "Diddy" Combs ile beraber 2000 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna ilaç vererek istismarda bulundukları iddiasıyla dava açıldı.

ABD'de açılan davada, meşhur müzik kanalı MTV'nin New York'ta düzenlediği ve ünlülerin akın ettiği video müzik ödülleri töreni sonrasında, Jay-Z ve Puff Diddy olarak da bilinen Combs'un odada bir kadın ünlü isim daha varken bir kız çocuğuna saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

.Jay-Z iddiaları "şantaj girişimi" olarak tanımlarken, eylül ayında insan kaçakçılığı ve taciz gibi suçlamalarla hapse giren ve 5 Mayıs'ta başlayacak davasını bekleyen Combs ise suçlamaları reddetti.

SUÇLU BULUNURSA 15 YIL HAPİS ALABİLİR

Suçlu bulunursa Combs en az 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

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