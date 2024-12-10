Hollywood’u sarsan skandal! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla suçlanıyor

ABD'de açılan davada, meşhur müzik kanalı MTV'nin New York'ta düzenlediği ve ünlülerin akın ettiği video müzik ödülleri töreni sonrasında, Jay-Z ve Puff Diddy olarak da bilinen Combs'un odada bir kadın ünlü isim daha varken bir kız çocuğuna saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

.Jay-Z iddiaları "şantaj girişimi" olarak tanımlarken, eylül ayında insan kaçakçılığı ve taciz gibi suçlamalarla hapse giren ve 5 Mayıs'ta başlayacak davasını bekleyen Combs ise suçlamaları reddetti.

SUÇLU BULUNURSA 15 YIL HAPİS ALABİLİR

Suçlu bulunursa Combs en az 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.