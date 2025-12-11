Oyuncu Wenne Alton Davis, pazartesi gecesi Manhattan’ın Midtown bölgesinde arkadaşlarıyla yemekten dönerken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Mount Sinai West Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 60 yaşındaki oyuncunun ölümü Hollywood’u yasa boğdu.

Olay, pazartesi gecesi Manhattan’daki Midtown bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yemekten dönen Davis, tren istasyonuna yürürken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mount Sinai West Hastanesi’ne kaldırılan oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücünün olay yerinde kaldığı, polis tarafından henüz herhangi bir suçlama yöneltilmediği belirtildi.

“TAM BİR IŞIKTI…”

Davis’in menajeri Jamie Harris, oyuncuyu duygusal sözlerle andı: “Wenne tam anlamıyla bir ışık kaynağıydı. New York’u, oyunculuğu, meslektaşlarını ve en çok da ailesi ile geniş arkadaş çevresini büyük bir aşkla severdi. Onun nazikliği bir davranış değil, karakterinin özüydü.”

Harris, Davis’in çevresinde herkes tarafından “cömert, pozitif ve hayat dolu bir insan” olarak tarif edildiğini, ölümünün hâlâ inanılmaz bulunduğunu ekledi.

DİZİ VE FİLM KARİYERİ

Asıl adı Wendy Davis olan oyuncu, 2023 yılında The Marvelous Mrs. Maisel’da Rachel Brosnahan ile birlikte bir bölümde rol almıştı. Bu yapım, ekranlardaki son performansı olarak kayıtlara geçti.

WENNE ALTON DAVİS KİMDİR?

Wenne Alton Davis (gerçek adı Wendy Paige Davis), Amerikalı bir aktris ve komedyendi. 18 Ekim 1965'te Kuzey Carolina'da doğdu ve 60 yaşında, 8 Aralık 2025'te New York'ta trafik kazasında hayatını kaybetti.

New York'a 20'li yaşlarının sonunda taşındı; önce stand-up komedyenliği yaptı, ardından oyunculuğa yöneldi. Kariyerinde genellikle yan rollerde yer aldı.

En bilinen rolü, 2023'te Amazon dizisi The Marvelous Mrs. Maisel'ın bir bölümünde Rachel Brosnahan ile birlikte oynadığı polis memuru karakteriydi. Diğer önemli rolleri arasında Blindspot, New Amsterdam, Girls5eva, Rescue Me, The Normal Heart ve Shame gibi yapımlar yer alıyor.

Sahne adı Wenne Alton Davis'i babası Dewey Alton Davis'e ithafen aldı. New York'ta Queens'te yaşıyor, JFK Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Boks yapmayı seviyordu, kedisi Roxie ile yaşadı ve çevresinde "nazik, pozitif, hayat dolu" biri olarak anılıyordu.

Menajeri Jamie Harris, onu "tam bir ışık kaynağı" olarak tanımladı.