Hollywood'un efsane oyuncusuydu! Oscar ödüllü oyuncu ve eşi evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hollywood'un efsane oyuncusuydu! Oscar ödüllü oyuncu ve eşi evinde ölü bulundu

Hollywood'un efsane isimlerinden Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

İki Oscar ödüllü ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi, evlerinde ölü bulundu. Santa Fe Şerifi Adan Mendoza, yaptığı açıklamaya göre, çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ŞÜPHELİ DURUM BULUNMADI

Yetkililer ünlü çiftin ölüm sebebine dair bilgi vermezken, olayda şüpheli bir durumun bulunmadığı bildirildi.

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GENE HACKMAN’IN KARİYERİ VE ÖDÜLLERİ

1950’li yıllarda oyunculuğa adım atan Gene Hackman, birçok filme imzasını attı. 1972’de The French Connection (Kanunun Kuvveti) filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan usta isim, 1992’de Unforgiven (Affedilmeyen) filmindeki rolüyle ikinci kez Oscar heykelciğini aldı.

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Hackman, kariyeri boyunca iki BAFTA, dört Altın Küre, üç Ulusal Eleştirmenler Birliği Ödülü ve bir Screen Actors Guild (SAG) Ödülü kazanarak sinema dünyasında önemli bir yer edindi.

BİR EFSANENİN HAYAT HİKAYESİ

Gene Hackman, henüz 16 yaşındayken yaşını büyük göstererek ABD ordusuna katıldı. Dört yıl boyunca orduya hizmet eden Hackman, daha sonra oyunculuğa adım attı.

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SİNEMA DÜNYASI BÜYÜK YASTA

Hollywood’un en saygın isimlerinden biri olan Gene Hackman’ın ani vefatı, sinema dünyasını üzdü.

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