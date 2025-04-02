Hollywood'un efsanelerindendi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hollywood'un efsanelerindendi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Top Gun, Heat, The Saint, Batman Forever ve The Doors gibi unutulmaz yapımlarla sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Val Kilmer yaşamını yitirdi.

Hollywood’un ünlü oyuncusu Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti. Kilmer, 1986 yapımı hit film Top Gun'daki Iceman rolü ve 1995 yapımı Batman Forever filmindeki Batman/Bruce Wayne karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kilmer, 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konmuş ve buna bağlı olarak trakeostomi dahil bir dizi cerrahi işlem geçirmişti. Bu hastalık konuşma yeteneğini etkilemişti.

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Ünlü oyuncu Kilmer'ın ölüm haberini kızı duyurdu. Kızı, ünlü ismin Kilmer'ın ölüm nedenini zatürre olarak açıkladı.

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SESİ KARİYERİNİ ETKİLEMİŞTİ

Val Kilmer bu hastalığı yüzünden bir süredir iş bulamıyordu. 2014 yılından bu yana gırtlak kanseriyle mücadele eden Kilmer, geçirdiği operasyonun ardından hayata döndü ama sesini kaybetti.

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