Hollywood'un gözde çifti ayrıldı

Hollywood'un gözde çiftlerinden Katy Perry ve Orlando Bloom'un yolları ayrıldı. 2019'da nişanlanan ve uzun süredir birlikte olan ikilinin ilişkilerini sonlandırdığı, magazin gündemine bomba gibi düştü. PEOPLE dergisinin doğruladığı bu haber ilk olarak TMZ tarafından duyurulmuştu.

Katy Perry 40, Orlando Bloom ise 48 yaşında. Çift, ilk olarak 2016'daki Altın Küre Ödülleri sonrası bir partide tanışmış ve ilişkileri kısa sürede dikkat çekmişti. O dönemde In-N-Out burger yüzünden şakalaşmalarıyla gündeme gelen ikili, Mayıs 2016'da Cannes Film Festivali'ne katıldıktan sonra ilişkilerini resmen duyurmuştu.

2017 yılının başlarında ayrılık kararı alan ancak arkadaş kalmayı sürdüren Perry ve Bloom, bir yıl sonra tekrar bir araya gelmişti. Orlando Bloom, o dönemde PEOPLE'a yaptığı açıklamada, "Biz arkadaşız, bu iyi bir şey. Hepimiz olgun insanlarız. Onun çok göz önünde olması önemli değil, önemli olan aramızdaki. Çocuklarımıza örnek olmak ve ayrılıkların nefretle ilgili olmak zorunda olmadığını göstermek daha iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, 2019 Sevgililer Günü'nde nişanlanmış ve 2020 Mart ayında Katy Perry'nin "Never Worn White" adlı müzik videosuyla bebek beklediklerini duyurmuşlardı. Japonya'da yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalan ikili, Ağustos 2020'de kızları Daisy Dove'u kucaklamıştı. Bloom'un eski eşi Miranda Kerr'den 14 yaşında Flynn adında bir oğlu daha bulunuyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında MTV Video Müzik Ödülleri'nde Perry'ye Video Vanguard Ödülü'nü takdim eden Bloom, aynı ay Toronto Film Festivali'nde kendi filmi The Cut'ın prömiyerinde Perry tarafından desteklenmişti. Katy Perry, son olarak Ocak 2025'te verdiği bir röportajda, turne sırasında Bloom ile olan ilişkisini nasıl sürdürdüğünü anlatmış ve partnerinin "aşk dilini" öğrenmenin önemine değinmişti.