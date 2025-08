Hollywood’un gözdesi Sydney Sweeney nişanlısından ayrıldı: Ayrılık sonrası teklif yağmuru! Futbolcular ve milyonerler peşinde

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney (27), nişanlısı Jonathan Davino’dan ayrılmasının ardından Premier Lig’in önde gelen takımlarından Manchester United, Liverpool ve Arsenal’de oynayan futbolculardan çok sayıda randevu teklifi aldı. Bazı oyuncular, Sweeney’i Avrupa’ya özel jetle götürmeyi bile önerdi.

Ancak Euphoria ve The White Lotus’la tanınan başarılı oyuncu, tüm teklifleri nazikçe geri çevirdi.

Sweeney ve yapımcı Jonathan Davino, 2018’de başlayan ilişkilerini 2022’de nişanla taçlandırmıştı. Ancak çift, bu yıl başında yollarını ayırdı.

Ayrılık sonrası oyuncunun ABD’de ciddi bir ilişkiye girmeden sosyal hayatına devam ettiği belirtiliyor.

Sydney’in yakın çevresinden bir kaynak, “Her ay Orta Doğu ve Asya’dan milyonerler ve ünlüler dahil yüzlerce kişi Sydney’e ulaşıyor. Arkadaşları ona şaka yollu, ‘Madonna’dan sonra Amerika’nın en çok arzulanan kadını sensin’ diyor” dedi.

KADINLARA SAYGI GÖSTERMESİNİ SÖYLEYİP İLETİŞİMİ KESTİ

Kaynak, oyuncunun saygılı mesajlara hoşgörülü olduğunu, ancak sınırı aşanları hemen engellediğini belirtti:

“Kısa süre önce yeni boşanmış bir Amerikalı aktör ona çıkma teklif etti. Sweeney reddedince aktör kaba davrandı. Sydney, ona tüm kadınlara saygı göstermesi gerektiğini söyleyip iletişimi sonlandırdı.”

“KENDİMİ DAHA İYİ TANIMAYA BAŞLADIM!”

Oyuncu, Mayıs ayında bekar hayatıyla ilgili, “Kendimi daha iyi tanımaya başladım, arkadaşlarımla daha çok vakit geçiriyorum ve bu bana büyük keyif veriyor” dedi.

Çifte yakın kaynaklar, ilişkilerinin bir süredir sorunlu olduğunu ve Sweeney’nin yoğun iş temposunun ayrılıkta büyük rol oynadığını ifade etti.

SYDNEY SWEENEY KİMDİR?

Sydney Bernice Sweeney (d. 12 Eylül 1997, Spokane, Washington), Amerikalı oyuncu ve yapımcıdır. Euphoria (2019-günümüz) ve The White Lotus (2021) dizilerindeki rolleriyle geniş kitlelerce tanındı; her iki performansıyla Primetime Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi.

Everything Sucks!, The Handmaid’s Tale ve Sharp Objects’teki rolleriyle erken yaşta dikkat çekti. Sinemada Quentin Tarantino’nun Bir Zamanlar Hollywood’da (2019) filminde yer aldı, ardından Reality (2023), Senden Başka (2023) ve Madame Web (2024) filmlerinde başrol oynadı. Ayrıca Immaculate (2024) korku filminin yapımcılığını üstlendi ve başrolünde yer aldı.

Sweeney, avukat annesi Lisa Mudd Sweeney ve turizm sektöründe çalışan babası Steven Sweeney’nin kızı olarak büyüdü. Trent adında bir erkek kardeşi var.

12 yaşında bağımsız bir film için seçmelere katılarak oyunculuğa ilgi duydu ve ailesini ikna etmek için beş yıllık bir iş planı sundu.

13 yaşında Los Angeles’a taşındı. Lise yıllarında robotik takımında yer aldı, matematik kulübüne katıldı ve sınıf birincisi olarak mezun oldu. UCLA’de kısa süre eğitim aldı.

Kariyerine Heroes, Criminal Minds, Grey’s Anatomy ve Pretty Little Liars gibi dizilerde konuk oyuncu olarak başladı. 2018’de Everything Sucks!’ta Emaline Addario, The Handmaid’s Tale’de Eden Spencer ve Sharp Objects’te Alice rolleriyle adını duyurdu. Euphoria’daki Cassie Howard rolüyle büyük çıkış yaptı. 2020’de Fifty-Fifty Films adlı yapım şirketini kurdu.

Ayrıca Laneige ve Armani Beauty gibi markaların yüzü oldu. Sweeney, karma dövüş sanatları (MMA) eğitimi aldı, Rusça ve İspanyolca biliyor, vintage araba tutkunu ve 1969 Ford Bronco ile 1967 Ford Mustang sahibi.

2022’de iş insanı Jonathan Davino ile nişanlandı, ancak 2025’te ayrıldılar. 2025 itibarıyla net servetinin 40 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

