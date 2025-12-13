Pulp Fiction filmindeki Zed karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Peter Greene, 60 yaşında yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ BİR DURUMA RASTLANMADI

Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamaması üzerine yapılan sağlık kontrolünde Greene’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yetkililer, ölüm nedeninin henüz netleşmediğini ve tıbbi incelemenin sürdüğünü açıkladı. İlk bulgularda şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

SEVENLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Ünlü oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medyada pek çok sinemasever ve hayranı taziye mesajları paylaştı. Greene’nin özellikle Pulp Fiction’daki performansı, “unutulmaz kötü karakterler” listelerinde sık sık yer alıyordu.

KÖTÜ VE KARANLIK KARAKTERİYLE ÖNE ÇIKTI

1965 doğumlu Peter Greene, 1990’lı yılların Hollywood sinemasında özellikle sert ve karanlık karakterleriyle öne çıktı.