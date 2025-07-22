Hollywood’un yüzen sarayı Türk sosyetenin gözdesi! 5 milyonluk tatil için sıraya girdiler

Milyonerlerin yeni tutkusu, Elizabeth Taylor’a Richard Burton’ın aldığı ve yıllarca kullandıkları Kalizma adlı yat.

Ömer Karahan’ın haberine göre, Bu yatı özel kılan, “suyun üzerinde romantizmin doruğu” olarak anılması.

Sosyetenin tanınmış ismi Etel Baler, St. Tropez’de Kalizma’yı görüp sosyal medyada paylaştı: “Herkesin hayali bu yatta romantik bir tatil geçirmek.”

Sosyetenin tanınmış ismi Etel Baler (Üstte)

”VAN GOGH TABLOSU DA VAR"

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nı görmüş bu yatta Elizabeth Taylor ve Richard Burton, Rex Harrison, Rachel Roberts, Tennessee Williams, Prens Rainier III ve Monako Prensesi Grace Kelly’yi misafir etti.

Antika mobilyalarla süslenmiş, Van Gogh, Monet ve Picasso tablolarıyla donatılmış yatı Brad Pitt bir dönem satın almak istedi, ancak başarılı olamadı.

KALİZMA’NIN TARİHÇESİ

S/Y Minona (şimdi Kalizma), 1906’da İskoç malikane sahibi Robert Stewart için lüks bir yat olarak GL Watson & Co. tasarımıyla Ramage & Ferguson tarafından inşa edildi.

I. ve II. Dünya Savaşları’nda İngiliz Kraliyet Donanması’nda görev aldı; I. Dünya Savaşı’nda devriye gemisi, II. Dünya Savaşı’nda kurtarma römorkörü olarak kullanıldı. 1919-1939 arasında Binbaşı Andrew Coats ve Sir Charles MacIver gibi isimlerin sahipliğindeydi.

1947’de Cortynia, ardından Odysseia adını alan yat, 1954-55’te dizel motora geçti. 1967’de Richard Burton, Elizabeth Taylor’a hediye olarak aldı ve yat, çiftin kızları Kate, Liza ve Maria’nın isimlerinden türetilen Kalizma adını aldı.

Burton, 192.000 dolara aldığı yatı, Monet, Van Gogh ve Picasso eserleriyle süslü bir yüzen saraya dönüştürmek için iki katı harcama yaptı.

Taylor, iç tasarımı Arthur Barbosa’ya emanet etti. Kalizma’da Burton, Taylor’a 33,19 karatlık Krupp Elması (1968) ve 69,42 karatlık Taylor-Burton Elması’nı (1969) hediye etti. 1970’lerden sonra Peter de Savary ve Vijay Mallya gibi sahipleri oldu.

2019’da Shirish Saraf tarafından satın alınan yat, 2020’de kapsamlı bir yenileme geçirdi ve Cook Adaları bayrağına geçti.

2021’de Asya-Pasifik’in en iyi 100 süper yatı arasına giren Kalizma, 2022’de BOAT Uluslararası Dünya Süper Yat Ödülleri’nde “Jüri Özel Ödülü” kazandı.

Nisan 2023’te Aden Körfezi’nde Yemen Sahil Güvenliği ile yaşanan tartışmalı olayda, korsan iddialarıyla gündeme geldi.

Kalizma, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Tennessee Williams, Prens Rainier III, Grace Kelly ve Prens Andrew gibi ünlüleri ağırladı.