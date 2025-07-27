Honaz’da TIR dorsesi hırsızlığı: JASAT 78 kamera izleyip Konya’da yakaladı!

Kaynak: DHA
Honaz’da TIR dorsesi hırsızlığı: JASAT 78 kamera izleyip Konya’da yakaladı!

Denizli’nin Honaz ilçesinde çalınan TIR dorsesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 78 kamera kaydı incelenerek Konya’da bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Honaz’da İ.D.’ye ait park halindeki TIR dorsesi, 17 Haziran’da çalındı. İ.D.’nin şikayetiyle Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT devreye girdi. Bölgedeki 78 kamera kaydını inceleyen JASAT, dorsenin M.K. ve Z.A. tarafından bir TIR’a takılarak çalındığını tespit etti.

Çalınan dorsenin Nevşehir’e götürüldüğü, burada S.P. ve D.Y.’ye satıldığı belirlendi. JASAT, dorsenin satıldıktan sonra Konya’ya taşındığını saptadı. Operasyon düzenleyen JASAT, dorseyi çalan M.K. ve Z.A. ile satın alan S.P. ve D.Y.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, diğer üçü adli kontrolle serbest kaldı.

Honaz’da TIR dorsesi hırsızlığı: JASAT 78 kamera izleyip Konya’da yakaladı!

Honaz’da TIR dorsesi hırsızlığı: JASAT 78 kamera izleyip Konya’da yakaladı!

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