Honaz’da yeni vergi dairesi hizmette!

Honaz ilçesinde inşa edilen Honaz Vergi Dairesi Müdürlüğü, düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı. Yeni müdürlükle, Honaz ve çevresindeki vatandaşların vergi işlemleri için Denizli merkeze gitmesine gerek kalmayacak.

Bu, vatandaşların zamandan tasarruf etmesini ve vergi bilincinin yerel düzeyde güçlenmesini sağlayacak. Müdürlük, vergi tahsilatı, beyanname alımı ve mükellef işlemleri gibi hizmetleri ilçede sunacak.

“VERGİDE GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ”

Açılışta konuşan Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, yeni vergi dairesinin bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederek, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Özdemirci, “Honaz Vergi Dairesi Müdürlüğü ile vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı, vergide gönüllü uyumu artırarak kamu maliyesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Törene Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı grup müdürleri ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

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