Honda Civic'in indirimli fiyat listesi belli oldu

Honda, şubat ayı fiyat listesine bakıldığında bugüne dek fiyat ve özellikleriyle orta segmente hitap eden eden Civic modelinin fiyatlarında değişikliğe gitti.

Honda Civic, iki motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. LPG’li 1.5 litre Turbo Eco; 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretirken, ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre. 1.5 Litre VTEC Turbo da 182 beygir güç ve 240 Nm tork ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Aynı zamanda ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Otomobilde Premium, Elegance ve Executive Plus olmak üzere üç donanım paketi mevcut. En dolu olarak lanse edilen Executive Plus’ta şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma destek sistemi, şeritte tutma asistanı ve çarpışma hafifletici fren sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

Park sensörü, Elegance ve Executive Plus’ta ön ve arkada ve giriş seviyesi Premium’da sadece arkada yer alıyor. Geri görüş kamerasının da Premium dışındaki tüm modellerde mevcut olduğunu belirtelim. Son olarak multimedya ekranı en dolu pakette 9 inç, diğerlerinde 7 inç büyüklüğünde.

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