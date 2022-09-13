Honda elektrikli motosiklet pazarını büyütecek

Honda açıklamasına göre, dünyanın en büyük motosiklet üreticisi olan şirket, 2050 yılına kadar tüm ürünleri ve kurumsal faaliyetler için sıfır karbon hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Honda, bu hedefi doğrultusunda elektrikli motosikletleriyle kullanıcılarına konforlu ve güvenli sürüş imkanı sunmaya ve yazılım teknolojisi ile geliştirdiği ürünleriyle sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Honda, çevresel stratejileri kapsamında tüm motosiklet ürünleri için 2040’larda sıfır karbon hedefini gerçekleştirmeyi hedeflerken; aynı zamanda içten yanmalı motorları geliştirmeye de devam edeceğini açıkladı.

Şehir hayatı için giderek önemli bir taşıt haline gelen motosiklet konusunda Honda’da elektrikli modellere geçiş için çalışmalarının hızlandırırken; içten yanmalı motorları geliştirmeye ve karbon emisyonlarını azaltma girişimlerine devam ediyor.

Global motosiklet pazarının büyüyeceğini öngören Honda, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayan elektrikli motosikletleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikle Commuter EV’ler, Commuter Elektrikli Motosikletler (EM) - Elektrikli Bisikletler (EB) ve Fun modellere odaklanan Honda, müşterilerinin mobilite ihtiyaçları için en uygun ürünleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda; bireysel kullanım için 2024 - 2025 yılları arasında Asya, Avrupa ve Japonya'da iki Commuter EV modelini piyasaya sürülmesi planlanıyor. Küresel olarak yaklaşık 50 milyon adet olan elektrikli motosiklet satışlarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturan Commuter EM ve Commuter EB ürünleri için en büyük pazar olan Çin'e ek olarak Asya, Avrupa ve Japonya'da 2022 ile 2024 yılları arasında toplam beş kompakt ve uygun fiyatlı model satışa sunulacak.

Honda, Commuter EV'lere ilave olarak FUN EV platformu temel alınarak 2024 - 2025 yılları arasında Japonya, ABD ve Avrupa'da toplam üç büyük boyutlu FUN EV modelini müşterilerinin beğenisine sunacak. Honda, ayrıca sürüş keyfini bir sonraki nesle aktarmak amacıyla tasarlanan Kids Fun EV modelini de tanıtacak.

- Elektrikli motosikletlerde batarya ve yazılım teknolojileri

Şarj altyapısının iyileştirilmesi ve batarya özelliklerinin standartlaştırılması, elektrikli motosikletlerin yaygın olarak benimsenmesi için büyük önem taşıyor.

Şarj altyapısının geliştirilmesinin bir parçası olarak Honda, pil paylaşımının yaygınlaştırılmasını ve elektrikli motosiklet modellerini tamamen katı hal batarya ile donatmayı hedefliyor. Bu kapsamda en büyük motosiklet pazarlarından biri olan Endonezya'da, Honda tarafından geliştirilen Mobil Güç Paketi (MPP) kullanan motosikletler için pil paylaşım hizmeti verilmesi amacıyla bir ortak girişim kuruldu.

Hindistan'da bu yılın sonuna kadar elektrikli üç tekerlekli taksiler için Honda’nın pil paylaşım merkezi hizmete başlayacak. Bu çalışmaların devamında ise uzun vadede pil paylaşımını diğer Asya ülkelerinde yaygınlaştırması için girişimlerini genişletilmesi de Honda’nın planları arasında yer alıyor.

- Elektrifikasyon stratejisi kapsamında yeni iş birlikleri

Elektrikli motosiklet üretimine geçiş sürecinde markalar arası iş birlikleri ön plana çıkarken; 2022 yılının nisan ayında Japonya’da Honda; ENEOS Holding ve Kawasaki, Suzuki, Yamaha ile birlikte Gachaco adında yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Bu ortak girişim şirketi ile elektrikli motosikletler için standartlaştırılmış değiştirilebilir pillerin paylaşım hizmeti sunulması için gerekli olan altyapının geliştirilmesi sağlanacak. Şirket, bu sonbaharda motosiklet pil paylaşım hizmetine başlamayı planlıyor.

Dört büyük Japon motosiklet üreticisi, değiştirilebilir piller için ortak özellikler üzerinde anlaşmaya varırken; Honda, Avrupa’daki Değiştirilebilir Piller Motosiklet Konsorsiyumu’na (SBMC) katıldı ve Hindistan'daki ortaklığı kapsamında değiştirilebilir bataryaların standardizasyonu için çalışıyor. Yazılım geliştirme alanında ise Honda, elektrikli motosiklet ürünleri için bağlantılı alanda yeni değer yaratmak için Drivemode şirketi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Honda, 2024'te satışa çıkması planlanan Commuter EV modelinden başlayarak kalan menzili dikkate alan optimum rota seçenekleri, şarj noktası bildirimi gibi bağlantı yoluyla sürüş kalitesini sürekli zenginleştiren kullanıcı deneyimini (UX) güvenli sürüş koçluğu ve satış sonrası servis desteği özellikleriyle birlikte sunacak.

Ayrıca gelecekte yalnızca motosikletlerini birbirine bağlayarak değil, aynı zamanda geniş bir Honda ürün yelpazesini birbirine bağlayarak daha fazla değerin üretileceği bir platform kurulacak.