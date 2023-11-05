Honduras ile İsrail arasında ipler tamamen koptu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Tel Aviv'in Büyükelçisini geri çağırmasını çok sert bir dille kınadı.

Honduras ile İsrail arasında ipler tamamen koptu

Honduras, İsrail’in Gazze’ye sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Honduras’ın bu adımına İsrail’den yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aldığı karar nedeiyle Honduras hükümetinin kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Honduras’ın büyükelçisini geri çağırma kararı, İsrail’in kendini savunma hakkını görmezden gelmesi demektir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık adına açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat Hamas ile savaşın devam edeceğini kaydederek, “Honduras hükümetinden Hamas’ı kınamalarını, İsrail’i desteklemelerini bekliyoruz” dedi.

Hondurs’ın yanı sıra Kolombiya ve Şili de Tel Aviv Büyükelçiliklerini geri çağırmıştı. Bolivya ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

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