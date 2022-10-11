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Honduras'ta bir gazeteci öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde bir gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 18:43
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Honduras'ta bir gazeteci öldürüldü

Honduras'ta bir gazeteci öldürüldü
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Bölge basınında çıkan habere göre, "La Tribuna (LTV)" isimli televizyon kanalında çalışan Edwin Andino, başkent Tegucigalpa'da öldürüldü.

Polis, 23 yaşındaki Andino'nun boğularak öldürüldüğünü açıkladı.

Böylece yılbaşından bu yana ülkede cinayete kurban giden gazeteci sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Honduras Gazeteciler Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Andino'nun öldürülmesi kınanarak, bunun cezasız kalmaması talebinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Honduras'taki İnsan Hakları Komiseri Blanca Izaguirre de olaya tepki göstererek, yetkililerden hızlı ve etkili bir soruşturma yapmasını istedi.

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