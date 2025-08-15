Hong Kong Borsası haftayı artıda kapattı

Hong Kong Borsası’nda işlem gören Hang Seng endeksi, cuma gününü 249 puanlık (%1) kayıpla 25.270 seviyesinden kapattı. Böylece endeks üst üste ikinci işlem gününü düşüşle tamamlarken, tüm sektörlerde gerileme yaşandı. Düşüşte, Çin’in temmuz ayına ilişkin ekonomik verilerinin beklentilerin altında kalması etkili oldu.

Çin’de sanayi üretimi son sekiz ayın en yavaş artışını kaydetti. Perakende satışlar son altı ayın en düşük seviyesine gerilerken, işsizlik oranı da dört ayın zirvesi olan %5,2’ye yükseldi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, küresel ekonomik belirsizlikler ve hava koşullarının oluşturduğu risklerin sürdüğüne dikkat çekti.

Haftalık bazda ise Hang Seng endeksi %1,7 artış gösterdi. Bu, endeksin üst üste ikinci haftalık yükselişi oldu. Artışta, Wall Street’teki rekor seviyeler, Eylül ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimi beklentisi ve ABD ile Çin arasındaki 90 günlük ticaret ateşkesi uzatmasının yarattığı iyimserlik etkili oldu.

Pekin yönetimi, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler açıkladı. Bu kapsamda tüketici kredilerinin faizlerine sübvansiyon sağlanacağı ve devlet şirketlerinin zor durumdaki inşaat firmalarından satılmamış konutları satın alacağı bildirildi.

Borsa kapanışında öne çıkan kayıplar arasında NetEase’in %3,6 düşmesi dikkat çekti. Şirketin zayıf oyun gelirleri satış baskısı yarattı. Sun Hung Kai Properties %5,3, Henderson Land %4,8, MTR Corp %3,1, Sunny Optical Technology %2,8 ve Meituan %2,3 değer kaybetti.