Hong Kong ekonomisinde umutlar yeşerdi

Hong Kong’da yıllık enflasyon oranı, Mayıs 2025’te yüzde 1,9’a gerileyerek önceki ayki yüzde 2 seviyesinden hafif düştü. Ulaştırma fiyatlarındaki artış yüzde 3,8’den 2,2’ye, çeşitli hizmetlerdeki artış ise yüzde 2,1’den 1,4’e indi. Çeşitli mal kalemlerinde fiyat artışı yarıya inerek yüzde 0,5 oldu.

Hong Kong İstatistik Dairesi verilerine göre, giyim ve ayakkabıda yaşanan ucuzlama daha da derinleşti; nisanda yüzde -4,1 olan düşüş mayısta yüzde -5,3’e çıktı. Dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat gerilemesi de hızlandı ve yüzde -2,3’e ulaştı.

Buna karşılık, konut maliyetlerinde yüzde 2,8 olan artış yüzde 2,9’a yükseldi. En çarpıcı artış ise enerji ve su faturalarında yaşandı. Nisan ayında yüzde 13,2 olan artış oranı, mayısta yüzde 19,7’ye sıçradı. Alkollü içki ve tütünde fiyat artışı yüzde 0,4’ten 0,5’e çıktı. Gıda fiyatları ise sabit kalarak yüzde 0,4’te kaldı.

Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,3 gerileyerek nisan ayındaki yüzde 0,1’lik artışın tersine döndü.