Hong Kong enflasyonu geriledi

Hong Kong'da Haziran 2025 itibarıyla yıllık enflasyon oranı yüzde 1,4'e gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Bir önceki ay bu oran yüzde 1,9 olarak ölçülmüştü. Bu yavaşlamada, özellikle barınma, ulaşım ve kamu hizmetlerindeki fiyat artışlarının hız kesmesi belirleyici oldu. Konut harcamalarındaki artış yüzde 2,8’e düşerken, ulaştırma kaleminde bu oran yüzde 1,9 olarak kayda geçti.

Hong Kong İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre, elektrik, gaz ve su hizmetlerindeki fiyat artışları da önemli ölçüde yavaşladı. Mayıs ayında yüzde 19,7 gibi yüksek bir artış kaydeden bu kalem, Haziran’da yalnızca yüzde 1,6’lık bir artış gösterdi. Bu dramatik düşüş, enflasyonun genel yavaşlamasında temel etkenlerden biri oldu.

DAYANIKLI TÜKETİMDE GERİLEME SÜRÜYOR

Dayanıklı tüketim mallarındaki fiyatlar Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 geriledi. Bu düşüş, Mayıs ayındaki yüzde 2,3’lük azalışa kıyasla daha da belirginleşti. Aynı şekilde, giyim ve ayakkabı kategorisinde yaşanan fiyat düşüşü hız kesse de devam etti. Haziran ayında bu kalemde yüzde 4,1'lik bir gerileme yaşandı.

Hong Kong’daki perakende sektöründe fiyatlar aylık bazda incelendiğinde ise Mayıs ayında yüzde 0,3’lük bir düşüş yaşanırken, Haziran ayında fiyatlar sabit kaldı. Bu durum tüketici fiyat endeksinde dengelenmeye işaret ediyor.

GIDADA VE ALKOL-TÜTÜNDE FİYATLAR HIZLANDI

Buna karşın bazı harcama gruplarında fiyat artışlarının ivme kazandığı görüldü. Özellikle gıda fiyatları Haziran ayında yüzde 0,7 oranında artarak Mayıs ayındaki yüzde 0,4’lük yükselişin üzerine çıktı. Alkol ve tütün ürünlerinde ise fiyatlar bir ayda yüzde 1,4 yükseldi.

Hong Konglu tüketiciler için farklı kalemlerdeki bu hareketlilik, bütçelerini planlarken daha dikkatli olmalarını gerektiriyor. Yetkililer, iç talepteki istikrarlı seyir ve dış ticaret kaynaklı fiyat baskılarının yılın ikinci yarısında da devam edebileceğini öngörüyor.

Ekonomistler, Hong Kong Merkez Bankası'nın bu veriler ışığında herhangi bir faiz değişikliğine gitmesinin beklenmediğini ifade ediyor. Tüketici tarafında ise özellikle temel ihtiyaç ürünlerine odaklanan harcamaların artarak devam ettiği gözlemleniyor.

Haziran ayı verileri, enflasyonda genel bir yavaşlamayı işaret etse de, gıda ve günlük tüketim ürünlerinde gözlenen yükselişler hanehalkı bütçelerini baskılamaya devam ediyor. Bu durum, gelir grupları arasındaki harcama farklarını da daha belirgin hale getirebilir.