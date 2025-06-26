Hong Kong ithalatında beklenmedik sıçrama

Hong Kong'un ithalat rakamları, Mayıs 2025'te yıllık bazda %18,9'luk dikkat çekici bir yükselişle 461,4 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, önceki ayki %15,8'lik artışın ardından gelerek Ocak 2024'ten bu yana gözlemlenen en yüksek seviye oldu.

İthalattaki bu önemli yükselişte Vietnam'dan %67,3, Birleşik Krallık'tan %49,2, Tayvan'dan %33,5, Malezya'dan %27,7, Çin anakarasından %18,5 ve ABD'den %10,7'lik artışlar etkili oldu. Güney Kore'den yapılan ithalat ise %5,0 oranında geriledi.

Ürün kategorilerine göre incelendiğinde, elektrikli makine ve cihazlar %23,7, büro makineleri ve otomatik bilgi işlem makineleri %69,4, telekomünikasyon ve ses kayıt ekipmanları %14,8, çeşitli mamul eşyalar %2,8 ve enerji üreten makine ve ekipmanlar %22,7 oranında artış gösterdi. Ancak, metalik olmayan mineral ürünler %4,1 ve petrol ile ilgili ürünler %9,5 düşüş yaşadı. Bu veriler, Hong Kong'un küresel tedarik zincirindeki merkezi rolünü ve ekonomik dinamizmini bir kez daha ortaya koyuyor.