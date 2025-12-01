Hong Kong'da bir sitede çıkan yangında 146 kişinin hayatını kaybetti, 200 kişi ise kayıp olarak aranıyor. Faciada ihmaller zinciri de ortaya çıktı. Site sakinleri, yangın alarmlarının ve söndürme sistemlerinin çalışmadığı konusunda yangından önce çokça kez şikayette bulunmuş.

EN BÜYÜK ŞÜPHELİ BAMBU İSKELELER

Hong Kong'daki yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken bambu iskelelerin yangına sebebiyet verdiği düşünülüyor. Öte yandan işçilerin çalışırken sigara içtiğini gösteren görüntüler yangının sebebi olarak gösteriliyor.

Binanın dış cephesinde bulunan koruyucu yeşil renkli ağ da alevlerin büyümesine neden oldu. Üstelik site sakinlerinin de yangın ihtimaline karşı yetkilileri uyardığı ancak gerekli önlemin alınmadığı tespit edildi.

Bina çatısına yerleştirilen güneş panellerinin sayısının da yangın yönetmeliğinde belirlenen rakamlardan fazla olduğu belirtildi.

Üstelik Temmuz 2025'te sitede oturanların yangın söndürme hortumlarının yenilenmesi için siteyi uyardığı ama yanıt alamadığı da belirlendi. 32 katlı sekiz binanın tadilatında görevli firmanın 3 yetkilisi gözaltına alındı.