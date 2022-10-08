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Pembe elmasın fiyatı rekorları parçaladı  

Dünyanın nadir pembe elmaslarından biri olarak bilinen ‘Williamson Pembe Yıldızı’nın, dün Hong Kong’da açık arttırmayla satıldı. Uzmanlar elmasın satış fiyatını 22 milyon ABD doları olarak öngörmüştü. Adı açıklanmayan alıcı elması 57,736,078 ABD dolarına satın aldı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 14:46
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Hong Kong’daki tarihi satış 20 dakika sürdü. Pembe elmasın fiyatı rekorları parçaladı  

Pembe elmasın fiyatı rekorları parçaladı  
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Milil Gazete'de yer alan bilgiye göre, adını Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen bir başka pembe elmastan alan 11.15 karatlık Williamson Pink Star (Pembe Yıldız) elması, dün Sotheby's Hong Kong tarafından açık artırmada adı açıklanmayan bir alıcıya 453 milyon Hong Kong Dolarına (57,736,078 ABD Doları) satıldı. 

Uzmanlar elmasın satış fiyatını 22 milyon ABD doları olarak öngörmüştü. Müzayede evi satışı tarihi olarak nitelerken “11.15 karat ağırlığında ve elmaslarda doğal olarak bulunan en nadir renklerden birini taşıyan Williamson Pink Star, şimdiye kadar satılan en büyük ikinci içten kusursuz, pembe elmastır” ifadelerini kullandı.

Müzayede evi elmasın kimyasal olarak en saf elmas türü olan Tip IIa olduğunu ve bu tip elmasların ise genellikle olağanüstü optik şeffaflıkta olduğunu ifade etti. Açıklamada “Williamson Pembe Yıldızı, tüm değerli taşlar arasında en nadide olanlardan biridir... Modifiye edilmemiş büyük pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir” denildi.

Williamson Pembe Yıldızı olarak bilinen 11.15 karat elmas, adını diğer iki büyük pembe elmastan aldı. Bu iki pembe elmastan 59,60 karat olanı 2017'de açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı. 23.60 karatlık ikinci pembe elmas ise, 1947'de Kanadalı bir jeolog tarafından Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verildi.

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