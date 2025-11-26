Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan Wang Fuk Court adlı gökdelen sitesinde çarşamba günü büyük bir yangın çıktı.

Sitede bulunan 3 gökdelen alevlere teslim olurken yoğun gri duman gökyüzüne yükseldi. Kamu yayıncısı RTHK polise dayandırdığı haberinde içeride mahsur kalanlar olduğunu bildirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre hastaneye kaldırılan 7 kişiden 4’ü hayatını kaybetti. Reuters muhabirleri, yangını söndürmeye çalışırken yaralananlar arasında itfaiyecilerin de bulunduğunu aktardı.

İtfaiye ihbarın yerel saatle 14.51’de geldiğini ve yangının 15.34’te ikinci en yüksek seviye olan 4 numaralı alarma yükseltildiğini açıkladı.

Sekiz bloktan oluşan ve yaklaşık 2 bin konut barındıran siteye komşu bazı kulelerin dış cephesinde bambu iskeleler bulunuyor. Bu iskelelerin de alev aldığı aktarıldı.

Ulaşım Dairesi yangın nedeniyle Tai Po otoyolunun bir bölümünün tamamen kapatıldığını ve otobüs güzergahlarının değiştirildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangından dolayı çevre yolların ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin, dış cephesi bambu iskelesiyle kaplı olan ve alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, bu yangının şiddeti 1'inciden 4'üncü seviyeye yükseltildi.