Hong Kong'ta Koinu tayfunu alarmı

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Gözlemevi, bölgenin güneyine 70 kilometre kadar yaklaşan tayfun nedeniyle öğle saatlerinde ilan edilen "8. seviye" alarmın yükseltilebileceğini bildirdi.

Eğitim Bürosu, tüm okullarda eğitime ara verirken, eğitim kurumlarından öğrencilerin güvenliğini sağlamalarını istedi.

Tayfun, hava yolu seferlerinin aksamasına yol açtı. Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda şu ana dek 90 uçak seferi iptal edildi, 130 sefer gün sonuna ertelendi.

Şehir için ulaşım hatlarını işleten MTR Şirketi, tren ve hafif tren seferlerinin süreceğini duyururken, bölgenin güneyindeki Tuen Mun, Yuen Long ve Tin Shui Wan ilçelerinde otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Şehir içi otobüs işletmesi Citybus ve adalar arası feribot işletmesi Star Ferry şirketi de öğleden sonraki tüm seferlerine ara verdi.

Hong Kong Jokey Kulübü, bugün düzenlenmesi planlanan at yarışını iptal ederken, Disneyland ve Ocean Park tema parkları kapılarını kapattı.

Yerel hükümetten yapılan duyuruda, şiddetli rüzgar ve yağış riski nedeniyle vatandaşlara, "bölge içinde uzun yolculuklardan kaçınmaları ve evlerinden uzaktalarsa bir an evvel dönüş yolculuklarına başlamaları" tavsiye edildi.

Saatteki hızı 122 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarın, ağaçları devirmesi nedeniyle üç kişi yaralandı.

Japoncada "Küçük Köpek Takımyıldızı"na verilen isimle adlandırılan Koinu, son 3 ayda bölgede acil durum uyarısı verilen 5. tayfun oldu. Daha önce temmuzda Talim, ağustosta Ma-on, Saola ve eylülde Haikui tayfunları nedeniyle alarm ilan edilmişti.